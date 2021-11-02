وزيرة التضامن: الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية فى مقدمة أولوياتها لفئات المجتمع.

وأضافت نيفين القباج خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إعداد قاعدة بيانات للصيادين وحل مشاكلهم كما نعمل على توفير حياة لائقة لـ 5 ملايين مزارع.

وتابعت نيفين القباج أنه يتم إطلاق المنتج التأمينى المقترح “معاشك بأيدك” للمزارعين والمزارع هو الذي يحدد قدرته على الدفع وتم الإستعانة بنماذج دول مختلفة خاصة بعض الدول الآسيوية.

وأوضحت نيفين القباج أن الهدف توفير حماية اجتماعية إلى كل العمالة غير المنتظمة مع وضع تسهيلات وطرق مختلفة للسداد ويمكن تسديد دفعة مرة واحدة أو دفع أقساط دورية لحين بلوغ سن التقاعد الذى يحدده المشترك ويكون الاستحقاق فى صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو فى شكل شهادة استثمارية.

وأكدت نيفين القباج أن الدستور ينص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين اجتماعيا وصحيا ولدينا 7 ملايين مسن منهم 16.5 يعملون ولدينا أكثر من 200 نادي لرعاية المسنين .

واستكملت نيفين القباج أنه تم تخفيض رسوم أسعار المواصلات للمسنين بإعفائهم من 50% ومجانا لمن هم فوق السبعين كما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بضم 56 ألف أسرة العام الجاري وعدد المستفيدين بكارت ميزة في المرحلة الأولى وصل إلى 112 ألف مواطن و14 مليون مواطن يحصلون على دعم نقدى من تكافل وكرامة.

والتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرضت، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عناصر المنتج التأميني المقترح "معاشك بأيدك"، حيث أوضحت قيمة الاشتراكات الخاصة بالمعاش التأميني للمزارعين، والتي سيقوم خلالها المشتركون بتسديد دفعة أولى مرة واحدة، ودفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك (سن الاستحقاق) بهدف زيادة قيمة المعاش التكميلي، فيما سيكون الاستحقاق في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو في شكل شهادة استثمارية حين بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.

وأشارت إلى عدد من عوامل جذب العمالة في مجال الزراعة تحت مظلة المبادرة المقترحة، والتي تشمل تقديم مزيد من التوعية بالمزايا التأمينية والمساعدة في تبسيط الاجراءات، وتسهيل اجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإضفاء ميزة التأمين الصحي والتأمين على الحياة حين الاستحقاق: التقاعد أو الوفاة، أو العجز الكلي، وإتاحة قروض بفوائد بسيطة بضمان وثيقة الاشتراك التأميني، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الوضع القائم لعمال الزراعة بمصر، مشيرة إلى أن أعداد العاملين بلغت 5 ملايين عامل تقريباً عام 2020 وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فيما بلغ إجمالي أعداد الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر5,800 جمعية، تتضمن جمعيات الائتمان الزراعي، والاصلاح الزراعي، والأراضي المستصلحة، والثروة المائية، وبلغ عدد الأعضاء المساهمين فيها 4,700 مليون عضو.



واستعرضت عددا من التجارب الدولية بشأن مد مظلة الحماية الاجتماعية لعمال الزراعة، وأهم محاور تدخل الحكومات لتحفيز مشاركة المزارعين في منظومة التأمينات الاجتماعية طبقاً للدراسات والبحوث الدولية، وتمثلت هذه المحاور في تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي اللازم، وتصميم الحزم التأمينية، وإتاحة منافذ لتقديم الخدمات في المناطق الريفية وتسهيل الإجراءات الادارية، وتنظيم الحملات التوعوية والمعلوماتية لرفع الوعي، وإنشاء وتفعيل آليات لمتابعة الالتزام بالتسجيل والسداد الدوري للأقساط التأمينية.