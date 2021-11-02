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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لحماية المستخدمين.. فيسبوك يعلن إيقاف ميزة التعرف على الوجه لإثارته مخاوف مجتمعية

فيسبوك يعلن إيقاف
فيسبوك يعلن إيقاف ميزة التعرف على الوجه لإثارته مخاوف مجتمعي

أعلن تطبيق Facebook فيسبوك المملوك لشركة ميتا أنه سيوقف ميزة التعرف على الوجه من خلال وضع خطة تستهدف حذف بصمة الوجه لأكثر من مليار شخص، حيث قال التطبيق إن أكثر من ثلث المستخدمين النشطين يوميًا على فيسبوك ، أو أكثر من 600 مليون حساب ، قد اختاروا استخدام تقنية التعرف على الوجوه.

 

وأكد  فيسبوك أنه لن يتعرف تلقائيًا على وجوه الأشخاص في الصور أو مقاطع الفيديو، ومع ذلك ، سيؤثر التغيير أيضًا على تقنية النص البديل التلقائي التي تستخدمها الشركة لوصف الصور للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر، كما ستتم إزالة خدمات فيسبوك التي تعتمد على أنظمة التعرف على الوجوه خلال الأسابيع المقبلة.  

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وبحسب شبكة CNBC فإن فيسبوك يعتقد أن هناك العديد من المخاوف بشأن مكانة تقنية التعرف على الوجه في المجتمع ، ولا يزال المنظمون في طور تقديم مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم استخدامها".

 

ومن المحتمل أن يتم استخدام ميزة التعرف على الوجه في مجموعات ضيقة من حالات الاستخدام التى تتطلب ذلك، كما أن إنهاء استخدام نظام التعرف على الوجوه هو جزء من خطة كبيرة. 


وقالت شركة  Meta ميتا ، التي وضعت خارطة الطريق الأسبوع الماضي لإنشاء عالم افتراضي ضخم ، إنها ستظل تنظر في تقنية التعرف على الوجه للحالات التي يحتاج فيها الأشخاص إلى التحقق من هويتهم أو منع الاحتيال وانتحال الهوية.

 

أما بالنسبة للاستخدامات المستقبلية لتقنية التعرف على الوجه ، ستستمر ميتا في الظهور علنًا بشأن الاستخدام المقصود ، وكيف يمكن للأشخاص التحكم في هذه الأنظمة وبياناتهم الشخصية.  
 

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