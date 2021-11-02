قبل فرض عقوبات.. نادر سعد يوضح 3 طرق للحصول على إثبات تلقي اللقاح .. فيديو

قال السفير نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن طريقة اثبات تلقي المواطنين للقاح كورونا ليست محددة فقط بالتطبيق الالكتروني لوزارة الصحة ، موضحا أن أسهل طريقة لأثبات تلقي اللقاح من المواطنين هو الحصول على بطاقة من مركز تلقي اللقاح تثبت بالتاريخ والبيانات حصول المواطن على اللقاح ، معقبا : " البطاقة تكون حاصلة على ختم شعار الجمهورية " .

وأضاف السفير نادر سعد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن الطريقة الثانية لأثبات تلقي اللقاح ، هي الدخول على موقع وزارة الصحة والتقدم بطلب الحصول على الشهادة من مركز الوثائق المؤمنة ، وذلك بشرط أن يكون حاصلا على الجرعة الأولى على الأٌقل ، ويكون لها رسوم في ذلك الحالة ، موضحا أن البطاقة التي يحصل عليها المواطن من المركر مباشرة و لا يكون لها رسوم .

وأشار " سعد " ، إلى أن الطريقة الثالثة تكون من خلال تطبيق الكتروني متاح على كافة أنواع أجهزة الهواتف ، ويحتوي على ثلاثة ألوان لكل منهم مدلول على عدد الجرعات التي تلقها الشخص .

وتابع " سعد " ، أن مصر اتخذت إجراءاتها في تطعيم الأطفال ، وذلك بعد التأكد من توفير جرعات مناسبة من لقاح " فايزر " المعتمد عالميا ، معقبا : " حصلنا على 8 مليون جرعة حتى الأن تكفي لتطعيم 4 مليون شخص لجرعتين وهو العدد التي تستهدفه الدولة من طلاب المدارس " .

وأوضح " سعد " ، أن التفاصيل الخاصة لألية تطعيمهم ستعلن صباحا من قبل وير التعليم العالي ، القائم بأعمال وزيرة الصحة ، والسماح للموقع قبول تسجيلات الطلاب من الفئة العمرية بدء من الغد .