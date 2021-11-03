أخصائي علاج نفسي :اضطراب عقلي وراء إدعاء بعض الاشخاص أنهم " المهدي المنتظر "..فيديو

قالت الدكتورة أميرة شاهين أخصائي العلاج النفسي والاستشارات السلوكية ، إن الأشخاص الذين يدعون أنفسهم أنهم هم " المهدي المنتظر " يعانون من اضطراب عقلي أو ذهني " وهذا يصور لهم أنهم هم المهدي المنتظر .

وأضافت أميرة شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن " ، أن هؤلاء الأشخاص المصابين يصدقون بالفعل انهم هم " المهدي المنتظر"، لافتة الى أن أي شخص يعترض تخيلاتهم يمكن أن يعرضه هذا الأذى منهم .

وأوضحت اميرة شاهين، أن عقول هؤلاء الأشخاص تصور لهم بالفعل انهم هم المهدي المنتظر وهذا التصرف يكون خارج عن ارادة الشخص بسبب إصابته باضطراب في الإدراك .