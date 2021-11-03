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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات هيونداي توسان موديل 2021 في الكويت | صور

سعر و مواصفات هيونداي
سعر و مواصفات هيونداي توسان موديل 2021 فى الكويت

تعد هيونداي الكورية الجنوبية واحدة من اكثر السيارات مبيعا فى الأسواق العربية، خاصة فى السوق الكويتي، حيث تتنافس مع علامات تجارية عبر تصميماتها الأنيقة الواضخة فى سيارتها هيونداي توسان موديل 2021.

حصلت سيارة هيونداي توسان موديل 2021 على نسختين من  المحركات، الأول رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يولد قوة 160 حصان  وعزم أفصى للدوران 265 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيكي الأداء، والثاني 2400 سي سي، يولد قوة 190 حصان.

مواصفات هيونداي توسان 2021 

زودت سيارة هيونداي توسان موديل 2021 بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة عدد 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات HAC -HDC وفرامل يد كهرباء، وتعليق تلقائي لفرامل اليد Auto Hold.

دعمت سيارة هيونداى حزمه من التجهيزات والكماليات، أبرزها مثبت السرعة، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية led، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وجنوط رياضية مقاس 17و 18  بوصة.

تحتوى سيارة توسان موديل 2021 على نظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، وشاحن USB، ومخرج كهرباء 12 فولت، وزجاج خلفي داكن اللون، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندوريد أوتو وآبل كار بلاي، ومدخل USB، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، ونظام التعرف على الصوت.

أسعار هيونداي توسان موديل 2021 في الكويت

الفئة الأولى MID بسعر 6200 دينار.
الفئة الثانية GDI بسعر 6950 دينار.

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