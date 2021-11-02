قلعة الفن العربي.. لطيفة التونسية تنعى صباح فخري

نعت الفنانة لطيفة التونسية الفنان الراحل صباح فخري بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت لطيفة صورة برفقه الراحل صباح فخري، وعلقت كاتبة: “الله يرحمك انت قلعة الفن العربي .. من مثلك لا يموت .. تعلمنا منك الكثير وستظل الأجيال القادمة تتعلم منك .. انا لله و انا اليه راچعون #صباح_فخري”.

وفاة صباح فخري



أعلنت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين، وفاة المطرب السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت الوزارة والنقابة صباح فخري، في بيان لها بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

الفنان الراحل صباح فخري، كان من مواليد حلب عام 1933، وحاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وذلك تقديراً لإنجازاته في خدمة الفن السوري.

وشغل صباح فخري، مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية على ما ذكرت "سانا".