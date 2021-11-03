أخبار الفن: سميرة سعيد تعاتب مايسترو حفلها بشدة.. ومحمد رمضان يرتدي العقال السعودي على المسرح

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

نعى الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين الفنان السورى صباح فخرى ، وذلك فى بيان أصدره اليوم .

وجاء نص البيان : ينعي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الشعب السوري والعربي فنان الطرب الأصيل صباح فخري الذي رحل عن عالمنا تاركآ كنوز غنائية أصيلة ويواسي أسرته ومحبيه في العالم العربي داعيآ الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان "

أشعلت المطربة سميرة سعيد حفل مهرجان الموسيقى العربية بعدد من أغانيها الشهيرة منها "هوا هوا، محصلش حاجه، قل جاني بعد يومين، لعلمك انت، سوبر مان، اه بحبك، واحشني بصحيح، مش عايزة اتعذب تاني.

وحرصت سميرة سعيد على إلقاء كلمة، وقالت: "شرف كبير أن اتواجد في مكان مثل الأوبرا يجمع كل مبدعين الوطن العربي وبشكر كل المسئولين الذين جعلوني اليوم مع هذا الجمهور العريق، ويجب ان اشكر صديقتي جيهان مرسي وهى من اصرت على أن أكون متواجدة.

انتهى الفنان المصري الأمريكي عصام فارس من تصوير دوره في بطولة المسلسل الأمريكي الجديد We Crashed والمقرر عرضه في يناير المقبل على منصة Apple .

ويشارك المصرى عصام فارس فى بطولة العمل: چارد ليتو وآن هاثواي، الحاصلين على الاوسكار فى سنوات مختلفة.



نشر مغنى الراب فرغلي بلاكس عبر خاصية الاستورى على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة تجمعه بـ سمية الخشاب.

وعلق “ فرغلى قائلاً : ” سمية الخشاب هتعمل راب، يا ترى مين الكاتب؟ ياترى هيطلع هيتاية؟ أسئلة كتير أنتم عارفين إجابتها بس ماتقولوش لحد".



علقت الفنانة دنيا سمير غانم علي تكريم أبطال فيلم “فرق خبرة” لروح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام ، ومن خلال خاصية الاستوى فيديو لها ظهرت من خلاله وهى تستعرض مظاهر احتفال جمهورها بها بعد شفائها .

حيث حرص جمهور ياسمين عبد العزيز على ارسال مجموعة من الهدايا الرمزية لها تعبيراً عن فرحتهم بشفائها وعودتها الى القاهرة ، ومن بين تلك الهدايا بعض من الصور لها وأخرى تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضى ، بالإضافة الى بعض الحلوى والورد .

نشرت صفحة ارب وود على عبر موقع الفيديوهات والصور الشهير إنستجرام فيديو من حفل الفنان محمد رمضان الذى أقيم خلال الساعات الماضية ضمن فاعليات موسم الرياض.

وظهر محمد رمضان وهو يرتدي "العقال" السعودي أثناء غنائه "الملك" في أولى حفلاته .