عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار الفن: سميرة سعيد تعاتب مايسترو حفلها بشدة.. ومحمد رمضان يرتدي العقال السعودي على المسرح

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها فى السطور التالية : 

 

نقابة الموسيقيين المصرية تنعي صباح فخرى

نعى الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين الفنان السورى صباح فخرى ، وذلك فى بيان أصدره اليوم .

وجاء نص البيان : ينعي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الشعب السوري والعربي فنان الطرب الأصيل صباح فخري الذي رحل عن عالمنا تاركآ كنوز غنائية أصيلة ويواسي أسرته ومحبيه في العالم العربي داعيآ الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان "

 

وجهت رسالة للرجال وعتاب حاد للمايسترو.. تفاصيل حفل سميرة سعيد بمهرجان الموسيقى

أشعلت المطربة سميرة سعيد حفل مهرجان الموسيقى العربية بعدد من أغانيها الشهيرة منها "هوا هوا، محصلش حاجه، قل جاني بعد يومين، لعلمك انت، سوبر مان، اه بحبك، واحشني بصحيح، مش عايزة اتعذب تاني.

وحرصت سميرة سعيد على إلقاء كلمة، وقالت: "شرف كبير أن اتواجد في مكان مثل الأوبرا يجمع كل مبدعين الوطن العربي وبشكر كل المسئولين الذين جعلوني اليوم مع هذا الجمهور العريق، ويجب ان اشكر صديقتي جيهان مرسي وهى من اصرت على أن أكون متواجدة.

 

بطولة نجوم الأوسكار.. عصام فارس ينتهي من تصوير We Crashed

انتهى الفنان المصري الأمريكي عصام فارس من تصوير دوره في بطولة المسلسل الأمريكي الجديد We Crashed والمقرر عرضه في يناير المقبل على منصة Apple .

ويشارك المصرى عصام فارس فى بطولة العمل: چارد ليتو وآن هاثواي، الحاصلين على الاوسكار فى سنوات مختلفة.

 

مغنى راب يعلن عن تقديمه أغنية مع سمية الخشاب


نشر مغنى الراب  فرغلي بلاكس  عبر خاصية الاستورى على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة تجمعه بـ سمية الخشاب.

وعلق “ فرغلى قائلاً : ” سمية الخشاب هتعمل راب، يا ترى مين الكاتب؟ ياترى هيطلع هيتاية؟ أسئلة كتير أنتم عارفين إجابتها بس ماتقولوش لحد".
 

 

أول تعليق من دنيا سمير غانم على تكريم أبطال "فرق خبرة" لـ دلال عبد العزيز

 

علقت الفنانة دنيا سمير غانم علي تكريم أبطال فيلم “فرق خبرة” لروح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

ياسمين عبد العزيز تستعرض مظاهر احتفال جمهورها بشفائها ..صور


نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام ، ومن خلال خاصية الاستوى فيديو لها ظهرت من خلاله وهى تستعرض مظاهر احتفال جمهورها بها بعد شفائها .

حيث حرص جمهور ياسمين عبد العزيز على ارسال مجموعة من الهدايا الرمزية لها تعبيراً عن فرحتهم بشفائها وعودتها الى القاهرة ، ومن بين تلك الهدايا بعض من الصور لها وأخرى تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضى ، بالإضافة الى بعض الحلوى والورد . 

 

محمد رمضان يرتدى العقال السعودي فى حفله بـ موسم الرياض.. فيديو

 

نشرت  صفحة ارب وود على عبر موقع الفيديوهات والصور الشهير إنستجرام فيديو من حفل الفنان محمد رمضان الذى أقيم خلال الساعات الماضية ضمن فاعليات موسم الرياض.

وظهر محمد رمضان وهو يرتدي "العقال" السعودي أثناء غنائه "الملك" في أولى حفلاته .

 

اخبار الفن الفنان هاني شاكر الفنان محمد رمضان Apple نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر نقيب الموسيقيين المطربة سميرة سعيد مهرجان الموسيقى العربية حفل الفنان محمد رمضان عصام فارس

ترشيحاتنا

حقيقة تقاعس الأمن عن تنفيذ أحكام قضائية ضد سيدة في القاهرة

الإسكندرية مرشحة للغرق.. حلّان لإنقاذ مدينة الثغر من كارثة التغيرات المناخية

علي جمعة: حسن البنا خالف تعليمات الدين الإسلامي.. والجماعة الإرهابية لها سجل إجرامي|فيديو

مؤسس السيكودراما في السينما.. محيي إسماعيل يكشف تفاصيل كتابه «تعقيدات النفس البشرية»|فيديو

المصري: فيوتشر نفي الإساءة إلينا.. والنادي يعاني من أزمة مالية

سميرة سعيد تتألق في سماء مسرح النافورة.. وزياد برجي يقدّم التحية لمصر وشعبها|صور

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

حرب عالمية عنيفة.. البابا فرنسيس يوجه رسالة تحذير إلي العالم

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

الأطباء ينجحون في إنقاذ الضحية الثانية لقاتل الإسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكين تستعد للطوارئ.. لماذا تدعو الحكومة الصينية الشعب إلى تخزين احتياجاته؟

فلسطين تنكس الأعلام.. لماذا ترفض بريطانيا تصحيح الخطأ في ذكرى وعد بلفور المشؤوم؟

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

رحلة الفول النابت من احتكار ملوك الفراعنة لطعام شعبي.. نوستالجيا

فيديو

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ