كوني نموذجًا يحتذى به لطفلك.. أسباب السمنة عند الأطفال ونصائح للتعامل

نقص النشاط البدني يؤدي إلى احتباس السعرات الحرارية الزائدة

الوراثية تسبب تراكم الدهون الزائدة في الجسم

كوني نموذجًا يحتذى به لطفلك الدارج

تعرف السمنة بأنها وجود دهون زائدة في الجسم، الطفل الدارج يعاني من زيادة الوزن عندما يكون وزنه أعلى من متوسط ​​الوزن للأطفال الصغار في سنه، مسار الوزن الصحي هو المسار الذي يزداد فيه طول الطفل ووزنه بشكل متناسب مع نموه. عندما ينحرف الأطفال الصغار عن مسار وزنهم الصحي ، يؤدي ذلك إلى زيادة الدهون في الجسم ، والتي يمكن أن تكون ضارة بصحتهم ،أليكم تعريف السمنة وأسبابه عند الأطفال وفقا لام نشره موقع هيلثى .

ما هي السمنة عند الأطفال؟



السمنة هي الدهون الزائدة في الجسم في كثير من الأحيان بسبب استهلاك الطفل لسعرات حرارية أكثر مما يستطيع حرقه. يعد وجود الدهون الزائدة في الجسم بسبب السمنة مصدر قلق لأنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة في المستقبل.



يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التي تجعل الطفل يعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، بما في ذلك الحالات الطبية والوراثية التي تسبب تراكم الدهون الزائدة في الجسم، ومع ذلك ، في معظم الحالات ، يرجع ذلك إلى تناول الفائض من السعرات الحرارية من خلال الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية ونمط الحياة المستقر.

إذا كنت تعتقد أن طفلك الدارج يعاني من زيادة الوزن أو السمنة بسبب حالة طبية ، فاستشر طبيب الأطفال.



نمو الطفل ومؤشر كتلة الجسم



مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو تقدير فئة وزن الشخص بناءً على طوله ووزنه. يمكنك حساب مؤشر كتلة الجسم لطفلك بقسمة وزنه بالكيلوجرام على مربع ارتفاعه بالأمتار. سيعطيك رقمًا يُشار إليه بوحدة kg / m 2

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر كتلة الجسم لا يقيس دهون الجسم بشكل مباشر ولكن غالبًا ما يكون مرتبطًا بمزيد من القياسات المباشرة لدهون الجسم.



إذا كان طفلك الدارج هو الطفل الذى بدء المشي مؤخرا ويقع عمره من عام إلى 3 أعوام، يقع في فئة الوزن الزائد أو السمنة ، فاستشيري طبيب الأطفال في معظم الحالات ، قد يكون الآباء قادرين على معرفة السبب المحتمل وراء زيادة وزن الطفل ، والذي غالبًا ما يكون بسبب فائض السعرات الحرارية وقلة ممارسة الرياضة.

ما الذي يسبب السمنة عند الأطفال؟



من المرجح أن تحدث السمنة وزيادة الوزن عند الأطفال الصغار للأسباب التالية .

قلة النشاط البدني : يؤدي النقص الكبير في النشاط البدني إلى احتباس السعرات الحرارية الزائدة في الجسم على شكل دهون زائدة في الجسم.

النوم غير الكافي : قد يترافق النوم غير الكافي مع السمنة لدى بعض الأطفال الصغار، قد تشمل جوانب عدم كفاية النوم أوقات النوم المتأخرة وأنماط النوم المتغيرة. قد تؤدي هذه إلى تغييرات سلوكية وأيضية ، مما يساهم في السمنة بمرور الوقت.

جدول الأكل غير المنتظم : إذا كان طفلك الدارج يأكل طوال اليوم دون اتباع أي جدول زمني محدد ، فمن المحتمل أن يصبح يعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

الإفراط في تناول السكر: الأطعمة عالية السكر غنية بالسعرات الحرارية ، ويمكن للجسم تحويل السعرات الحرارية الزائدة بسرعة إلى دهون في الجسم ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة بمرور الوقت.

قد يعاني بعض الأطفال الصغار من زيادة الوزن أو السمنة بسبب عوامل خارجة عن إرادتهم وسيطرة والديهم ، مثل المشاكل الوراثية والأمراض والآثار الجانبية لبعض الأدوية. في مثل هذه الحالات ، قد تظهر على الطفل علامات أخرى تدل على اعتلال صحته أيضًا.

ماذا تفعل إذا كان طفلك يعاني من السمنة أو زيادة الوزن؟



يمكنك اتباع النصائح التالية لجعل طفلك الدارج أكثر صحة في المنزل.

1. تجنب السكريات الزائدة

قللي من الأطعمة التي تحتوي على السكر الزائد في النظام الغذائي لطفلك. المواد الغذائية التي تحتوي على سكريات مضافة عادة ما تكون محملة بالسكريات. ومن الأمثلة الممتازة عصير الفاكهة المتاح تجاريًا ، والذي يحتوي على سكر مضاف.

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، لا تقدم عصائر الفاكهة أي فوائد غذائية على الفاكهة الكاملة لذلك ، من الأفضل إعطاء طفلك الدارج فاكهة كاملة مقطعة إلى قطع صغيرة سهلة الأكل حتى يتمكن من الحصول على الألياف والمواد المغذية الأخرى التي قد لا تكون موجودة حتى في عصائر الفاكهة محلية الصنع.



2. شجع طفلك على تجربة الأطعمة المغذية

من المعروف أن الأطفال من الصعب إرضاؤهم فى أختيار الأطعمة، لكن يجب أن تشجعهم على تجربة أنواع مختلفة من الفاكهة والخضروات. تظهر الأبحاث أنه يجب إعطاء الأطفال ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا النظام الغذائي المتوازن الذي يحتوي على مواد غذائية من مجموعات غذائية مختلفة هو الأفضل للطفل الصغير.

3. تأكدي من حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم

تشير الدراسات الحديثة إلى أن الأطفال الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم تظهر عليهم علامات تحسن الانتباه والسلوك والصحة العقلية والصحة البدنية قد يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى التهيج والغرابة ، كما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

يجب أن يحصل الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين على ما يصل إلى 14 ساعة من النوم ، بما في ذلك القيلولة ، في غضون 24 ساعة. بمجرد بلوغهم سن الثالثة وما فوق ، يجب أن يحصلوا على ما يصل إلى 13 ساعة من النوم ، بما في ذلك القيلولة ، في غضون 24 ساعة .



4. حافظ على وقت الشاشة إلى أدنى حد ممكن

يجب ألا تحل الشاشات محل تفاعل الوالدين والبشر مع الطفل. تؤدي زيادة وقت الشاشة إلى انخفاض النشاط البدني ، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية ، مثل السمنة يقترح الخبراء أنه لا ينبغي أن يقضي الأطفال الصغار أكثر من ساعة من الوقت أمام الشاشات في اليوم.

5. تأكد من أن طفلك يمارس الكثير من التمارين

من المعروف أن استبدال وقت الشاشة بنشاط بدني معتدل يساعد في تقليل فرص الإصابة بالسمنة اصطحبهم إلى الملاعب أو الحدائق أو دعهم يمارسون تمارين آمنة في المنزل. إن جعل النشاط البدني جزءًا من روتينهم اليومي سيمنعهم من زيادة الوزن أو السمنة في المقام الأول.

6. نموذج تناول الأطعمة المغذية

كوني نموذجًا يحتذى به لطفلك الدارج ودعيه يراكِ تأكلين طعامًا صحيًا بينما تحافظين على حصصك الغذائية تحت المراقبة. ابدأ بعادات صحية لوجبات الطعام للأسرة ، وستستفيد منها أنت وطفلك.