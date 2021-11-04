عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حبس وغرامة بملايين.. تعرف على عقوبات استغلال موجة ارتفاع الأسعار

سلع غذائية
سلع غذائية

يجتاح العالم حاليا موجة من غلاء الأسعار، طالت أصنافا من المواد الخام والسلع، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، وسط توقعات بموجة تضخمية خلال الفترة المقبلة، حيث ارتفعت أيضا أسعار المعادن والحبوب والزيوت والبقوليات والمحاصيل الزراعية.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر خلال سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي، وسط توقعات باستمرار الضغوط التضخمية لنهاية العام.

إضافة إلى اتجاه عدد من الدول إلى تخزين السلع الغذائية وعلى رأسهم الصين، التي أصدرت قرارا مؤخرا، تطالب فيه مواطنيها بتخزين السلع الغذائية، الأمر الذي أثار جدلا عالميا واسعا.

وقد يذهب البعض في مصر إلى استغلال الموقف واحتكار السلع الغذائية أو غيرها من السلع بهدف بيعها بسعر أغلى فيما بعد، الأمر الذي تصدى له قانون حماية المستهلك بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية الضخمة.

عقوبات حماية المستهلك

ينص القانون على 7 عقوبات رادعة لحماية المستهلك:

- تغليظ عقوبات السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التى تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.

- غرامة ما بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة.

- المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه في حالات: حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.

- وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

- غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.

- العقوبة بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة، وفي حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة بالسجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

- غرامة ما بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة عدم الإعلان عن أسعار السلع. 
 

جهاز حماية المستهلك يقدم نصائح للجمهور أثناء فترة التخفيضات

الحبس 5 أعوام وغرامة بالملايين.. احذر عقوبة احتكار السلع في موجة الغلاء

اسعار حماية المستهلك ارتفاع الأسعار المالية مليون جنيه

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 4-11-2021.. فيديو

بالصور .. أجواء انتخابات اتحاد طلاب المدارس

أجواء خريفية.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة والمحافظات

تعرف على الخدمات الجديدة لملتقى «أبشر السابع» المقدمة لأبناء الجالية المصرية بالسعودية

السفارة الأمريكية في إثيوبيا تبدأ إجلاء موظفيها وعائلاتهم

كارثة تنتظر الإسكندرية.. ماذا يحدث للمدينة والدلتا عام 2100 ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة تنتظر الإسكندرية.. ماذا يحدث للمدينة والدلتا عام 2100 ؟

اعترافات صادمة من والدة سفاح الإسماعيلية: مدمن ومريض نفسي

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 4 - 11-2021

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

ما هو أول شيء خلقه الله تعالى في الوجود

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ