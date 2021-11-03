البرتقال ب7 والجوافة 6 واليوسفي 5.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم بالأسواق.. فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق.



قال الحج "احمد" إن الأسعار في المتناول ومناسبة للجميع وأن حركة البيع والشراء جيدة جدا هذه الفترة مع دخول فصل الشتاء.

و لفت أن أسعار الفاكهة في المتناول مثل الموز ب 12 جنيها للكيلو والبرتقال 7 جنيهات واليوسفي ب 5 جنيهات والجوافة 6 جنيهات والرمان 7 جنيهات للكيلو والقشطة 20 جنيها.

وأكد "أحمد" استقرار أسعار الخضراوات مثل الكوسة ب 5 جنيهات للكيلو والخيار 5 جنيهات والفلفل الألوان 10 جنيهات والباذنجان الأبيض 5 جنيهات والفاصوليا 10 جنيهات والبسلة 15 بدل 30 جنيها والسبانخ 6 جنيهات للكيلو.