نوعين فاكهة بس... بسمة الملا تحذر من ارتفاع مستوى السكر بالجسم

قالت بسمة الملا ، خبيرة التغذية ، إن مرضى السكر بأنواعه الأول أو الثانى يلزم امتناعهم عن تناول الفواكه نظرا لاحتوائها على فراكتوز ، سكريات وأضرارها كثيرة وتصيب الفرد بمرض السكرى فى حال الإعتماد عليها فقط كوجبات أساسية .



وأضافت بسمة الملا، خلال حلقتها ببرنامج صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أن الفواكه المسموح بها لمرضى السمنة فى حال اتباعهم نظام غذائى لانقاص الوزن هما التوت والفراولة ومن الممكن تناول الأفوكادو أيضا .



ونصحت بسمة الملا ، مرضى السكرى بتخفيف جرعة الانسولين بعد اتباع نظام غذائى لسد الشهية عن كافة الأطعمة التى ترفع مستوى الإنسولين فى الدم ، لافتة إلى أن الخبز الأبيض يحتوى على مادة البرومايد الذى يقوم برفع مستوى الإنسولين فى الدم وهو ما يصعب عملية حرق الدهون .



وتابعت بسمة الملا ، أنه فى حالة ارتفاع هرمون الكولتيزول يسبب الإصابة بالسكر من النوع الثانى وتكون الحوامل أكثر الفئات المعرضة للإصابة به حيث أن غالبية السيدات الحوامل يتعرضون لتقلبات هرمونية حادة ينتج عنها التوتر ، القلق والإصابة بسكر الحمل .