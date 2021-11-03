أبطال آوروبا..بنزيما يسجل لـ ريال مدريد في شباك شاختار بعد مرور 15 دقيقة

تقدم فريق ريال مديريد بهدف في شباك ضيفه شاختار على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف بعد ضغط قوي من فينيسيوس جونيور على مدافع فريق شاختار أثناء استلامه كرة ممررة من حارس مرماه داخل منطقة الجزاء واستخلص الكرة بشكل رائع ثم مرر الكرة إلى كريم بنزيمة المنفرد بالمرمى على حدود منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة سكنت الشباك الخالية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساوياً مع المتصدر شيريف تيراسبول بطل مولدوفا، بينما يأتي فريق شاختار في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

تشكيل ريال مدريد:

كورتوا - ميندي - آلابا - ميليتاو - كارفخال - كروس - كاسيميرو - مودريتش - فينيسيوس - بنزيما - فاسكيز.

تشكيل شاختار:

تروبين - دودو - مارلون - ماتفيينكو - إسمايلي - ستيبانينكو - الآن باتريك - مايكون - تيتي - مودريك - فيرناندو.

ويستدرج ريال مدريد، متصدر المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، شاختار دونيتسك بعدما اكتسحه بخماسية بيضاء الجولة الماضية في أوكرانيا ليصبح على بعد هدف من الوصول لـ5 آلاف هدف في دوري أبطال أوروبا.