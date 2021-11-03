قوات تيجراي وأورومو علي أعتاب أديس أبابا.. تحرك عاجل من الأمم المتحدة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الأربعاء، إن المنظمة ستتحرك لحماية موظفيها العاملين في إثيوبيا، مع تقدم جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير الأورومو بإتجاه أديس أبابا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، قال فرحان حق، "نحن على دراية بالوضع على الأرض، وكما هو الحال مع جميع مراكز عملنا المختلفة، نتخذ خطوات للتأكد من حماية موظفينا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير شعب تيجراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا بات قريبا جدا ومسألة أشهر إن لم يكن أسابيع.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن جيش تحرير أورومو تأكيده بأن مقاتليه دخلوا إلى عدة مدن في جنوب كومبولشا بينها كيميسي على بعد 320 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية.

وقال المتحدث باسم جيش أورومو، أودا طربي، إنه "اذا استمرت الأمور على الوتيرة الحالية فسيكون دخول العاصمة وقتها مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع".

يأتي ذلك بعد أن تحالف مقاتلي جيش تحرير أورومو مع جبهة تحرير شعب تيجراي.