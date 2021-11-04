بمناسبة اليوم العالمي للتسونامي.. البحوث الفلكية تجري ندوة للتوعية بمخاطره اليوم

تزامنا مع اليوم العالمى للتوعية بمخاطر أموجات الطوفان البحرى (لتسونامى)، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن عقد ندوة توعوية بمخاطر التسونامي.

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الندوة تأتى بالتعاون مع مع اللجنه الوطنية للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض .

واضاف أن الندوة سوف تكون بنظام الاونلاين عن طريق ابلكيشن زووم وعلى الراغبين في الحضور إلى الندوة الدخول الى الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/j/89705442932

وتقام ندوة التوعية بمخاطر التسونامى يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

جدير بالذكر أنه قد قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فان هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجرية سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 15 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميــس الموافق 4/11/2021م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

• يوم الجمعــة 29 من شهر ربيـع الأول 1443هـ الموافق 5/11/2021م (يوم الرؤية).