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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي فاروق تغني مع ابنتها في مهرجان الموسيقى العربية| صور

مي فاروق مع ابنتها
مي فاروق مع ابنتها

حرصت المطربة مي فاروق على أن تغني على المسرح خلال مهرجان الموسيقى العربية برفقة ابنتها زينة التي صعدت معها وسط احتفاء كبير وتصفيق من الحاضرين.

وافتتحت المطربة مي فاروق الحفل مساء اليوم، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الموسيقى العربية وأشعلت المسرح بعدد من الأغاني التراثية منها "قولي عملك ايه، اه ياطير، على عيني، كيفك انت، دارت الايام، وغيرها.

حفل عبادي الجوهر

وتتواصل فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام مساء اليوم، حفلا على مسرح النافورة يقدم خلاله المطرب السعودى الكبير عبادى الجوهر عددا من أعماله الشهيرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب يسبقه فاصلا غنائيا للنجمة مي فاروق والمطربة الشابة سارة سحاب.

وعلى المسرح الخارجى واعتبارا من السابعة مساء يقدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى.

وعلى الجانب البحثى يستمر المؤتمر المصاحب فى جلساته بالمسرح الصغير حيث يناقش محور خصوصية الأداء على الآلات الموسيقية العربية بمشاركة الدكتور كفاح فاخورى ( لبنان ) مقرراً ، الأب الدكتور يوسف طنوس ( لبنان ) ، البطار بوشعيب ابن سعيد ( المغرب ) ، احمد بن محمد الواصل ( السعودية ) ، الدكتورة رجاء موسى عبد الله عبد الخير ( السودان) ، الدكتور سالفاتورا مورا (إيطاليا).

وتستأنف الجلسة بحضور كل من الدكتور عبد الحميد حمام ( الأردن ) مقرراً ، الدكتور نبيل الدراس (الأردن) ، الدكتورة مها العربى ( مصر ) ، الدكتورة عبد المنعم بن حامد ( ليبيا ) والدكتورة مسعودة القرش ( ليبيا ) .

كما تتواصل تصفيات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء من الساعة الرابعة حتى السابعة مساء بالمسرح الصغير.

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