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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 30..عاصي الحلاني في النافورة ومروان خوري بالإسكندرية

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

الحلاني على مسرح النافورة ومروان خوري في الإسكندرية 
أحمد سعد مع الإنشاد بـ الجمهورية 

كورال تنمية المواهب على المسرح الخارجي
 

تستمر فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام مساء الجمعة 5 نوفمبر أربع حفلات بالقاهرة والاسكندرية.
 

فى الثامنة مساء على مسرح النافورة يتغنى النجم اللبناني عاصي الحلاني بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اعماله الخاصة الى جانب عدد من مؤلفات الطرب يسبقه فاصل للمطربة مروة ناجي التى تشدو بباقة من الغنائيات الشهيرة وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقي فرات قدوري تضم كوكبة من من الحان التراث بالاضافة الى عدد من مؤلفاته الخاصة.
 

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى.
 

ويشهد مسرح الجمهورية في الثامنة مساء حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات و بمشاركة الفنان أحمد سعد والمنشدين أحمد العمري ، محمد عبدالحميد، طه حسين ، أمنية سمير يضم مختارات من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية التى وضعها كبار الملحنين.
 

وبالتزامن تستضيف مكتبة الإسكندرية حفلاً للفنان اللبناني الكبير مروان خوري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي يسبقه فاصل للمطربين العراقي همام إبراهيم ورحاب مطاوع.
 

وتستمر فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير، حيث تعقد فى العاشرة صباحاً جلسة تناقش محور تعليم آلات الموسيقي العربية بحضور الدكتور هشام شرف (العراق ) مقررا ، وكل من الدكتورة هبة ترجمان( سوريا)  ، الدكتور محمود منيب رشدان  ( فلسطين) ، الدكتور حبيب ظاهر العباس( العراق).

وتستأنف الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا بحضور الدكتور محمد المصمودي( تونس) مقرراً ، وكل من الدكتور هياف ياسين (لبنان) ، الدكتور عمر بشير ( تونس ) ، الدكتورة نهيل سلوم( سوريا ) والدكتور صابر عبدالستار ( مصر).

كما تختتم فى الرابعة عصرا على المسرح الصغير منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقي والغناء.

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