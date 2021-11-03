هشام يكن يتوقع تشكيل الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي

توقع الكابتن هشام يكن نجم نادي الزمالك الأسبق، تشكيل الزمالك فى مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها يوم الجمعة فى الثامنة مساء.



وأضاف خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن محمد أبو جبل سيحرس عرين الزمالك، والونش و محمود علاء فى الدفاع، وأحمد فتوح و حمزة المثلوثي وفى منتصف الملعب طارق حامد أساسي، وإمام عاشور وأوباما و زيزو وبن شرقى والجزيري.



ولفت إلى أن هذا التشكيل هو الأنسب لـ الزمالك فى مباراة الجمعة، وأن هذه التشكيلة تعتبر الثابتة لـ الزمالك.



وأشار إلى أن مدرب الزمالك من الممكن أن يقوم بعمل تغييرة فى المباراة، ولكن على حسب البداية و اللعب.



وأوضح أن نادي الزمالك منذ حصوله على الدوري وحتى المباراة الأخيرة به انسجام، و الجميع يعب ويتعاون.



