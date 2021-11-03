محمد حشيش: برسي تاو سيرسخ لعلاقته مع جماهير الأهلى فى مباراة القمة

قال الكابتن محمد حشيش نجم النادي الأهلي السابق، إن تشكيلة الأهلى غير متوقعة، موضحًا أن الأهلى فى مباراة الإسماعيلي الأولى بالدوري كانت مميزة للغاية.



وأضاف نجم النادي الأهلي السابق، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مباراة الأهلي أمام البنك الأهلى الثانية بالدوري لم تكن فى نفس مستوي المباراة الأولى مع الإسماعيلي.



ولفت إلى أنه لا يستطيع أن يتوقع تشكيل الأهلي، لكن مشاركة محمد الشناوي حارس الأهلي، متوقفة على حالة التعافي، معلقًا: : "لو سليم يلعب".

وأشار إلى أن مشاركة كلا من: على معلوك وأكرم توفيق وبدر بانون والسولية والشحات وقفشة، ومحمد شريف المخيف، وبرسي تاو، الأقرب و حمدي فتحى من الممكن أن يلعب كثالث مع المساكين".



وأوضح أن برسي تاو سيرسخ لعلاقته مع جماهير الأهلى فى مباراة القمة المقبلة، وسيقدم مباراة قوية.



