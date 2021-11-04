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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة بني سويف تعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

صدى البلد

عقدت محافظة بني سويف اجتماعا موسعاً، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" بمركزي ببا وناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، وذلك بحضور لجنة من رئاسة مجلس الوزراء والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، والأستاذ محمد جبر معاون المحافظ" منسق المبادرة بالمحافظة"وعدد من استشاري تنفيذ المشروعات، ومسؤولي القطاعات والأجهزة التنفيذية  المشاركة في تنفيذ المبادرة

حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إنشاؤها بقرى حياة كريمة في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف والكهرباء والغاز الطبيعي ورصف الطرق وإنشاء الكباري والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ومراكز للشباب والرياضة والمشروعات الصحية، حيث قام رؤساء القطاعات بعرض نسب التنفيذ كل فيما يخصه.

 

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كما تناول الاجتماع مناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الصحة بقرى مركزي ناصروببا وتشمل مشروعات تطويرشامل وإنشاء جديد ومشروعات آخري جاري البدء في تنفيذها ،بالإضافة إلى إنشاء وحدات إسعاف بعدة مواقع مختلفة بالمركزين.

وفي قطاع التعليم  تستهدف المبادرة إنشاء أكثرمن 50 مدرسة، حيث تم الانتهاء من بعض المدارس، فيما يجرى العمل في باقى المشروعات ما بين " إنشاء جديد وإحلال وتجديد وتوسعة"،بينما يتم العمل في مشروعات لمد شبكات الصرف الصحي وتدعيم بعض القرى بمحطات معالجة، بجانب مشروعات مياه الشرب لمد خطوط وإحلال وتجديد شبكات وإنشاء محطات جديدة و مشروعات إعادة تأهيل ورفع كفاءة لمحطات قائمة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات بقطاع الكهرباء، حيث يتم الآن التطوير الشبكي وتنفيذ الفرم الخرسانية للأعمدة وصب القواعد الخرسانية للأكشاك تمهيدا لأعمال التركيب، علاوة  على العديد من المشاريع الأخرى بقطاع الري والكباري والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية ومشروعات في قطاع الشباب والرياضة ومبادرة "سكن كريم"

بني سويف مياة الشرب المركزى مجلس الوزراء الكهرباء حياة كريمة الصرف الصحى قطاع الكهرباء

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