أخبار التوك شو.. الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين والتموين تعلن احتمالية زيادة أسعار السلع الأساسية بـ فعل عالمي |فيديو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الأدوية، إن منظمة الصحة العالمية تطالب الدول بالتوزيع العادل لـ لقاح كورونا، وتحذر من احتمالية ظهور فيروس جديد.



وأضاف أستاذ اقتصاديات الأدوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الأيدز تسبب فى وفيات أكثر من كورونا، وحتى هذه اللحظة لا يوجد علاج لـ الأيدز.

التموين تعلن احتمالية في زيادة أسعار السلع الأساسية بـ فعل عالمي |فيديو



قال إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن الدولة المصرية لديها احتياطيات استراتيجية من السلع لأكثر من 5 شهور.

وأضاف إبراهيم عشماوي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أسعار الزيوت ارتفعت منذ 10 شهور وكان لدينا احتياطي يكفي لـ 5 شهور وبالتالي تم رفع سعر الزيت مؤخرا مع زيادة أسعار الزيوت عالميا ".

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو



علق الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، حول تصريحات بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، بشأن احتمالية غرق الإسكندرية في المستقبل بسبب تغير المناخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن «معلومة احتمالية غرق مدن حول العالم في عام 2100 بسبب تغير المناخ ليست جديدة، بل بمثابة مصباح أحمر مضيء لدينا منذ فترة، لكن البعض يتعامل مع الموقف على طريقة لا تقربوا الصلاة، كون الدولة تنفذ نظم حماية»، مشيرا إلى أن الدولة تعرضت خلال السنوات الماضية لسيول يمكن وصفها بـ «حدث متطرف».

تطورات في جريمة الإسماعيلية .. تامر أمين يعرض بيان النيابة العامة |فيديو







علق الإعلامي تامر أمين، على واقعة الإسماعيلية، أن النائب العام أمر بحبس المتهم بقتل المجني عليه في مذبحة الإسماعيلية أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وأضاف " تامر أمين" خلال تقديمه برنامج " أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن النيابة العامة ناشدت المواطنين في الجزء الأخير من البيان الذي أصدرته " بأنها تهيب بالكافة إلى عدم تداول مقاتع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية كما تهيب بالكافة إلى عدم التطرق إلى تفصيلات ما أقر به المتهم في التحقيقات أو ما يثار حول سلامة صحته النفسية إذ إنها علاوة على كونها غير صحيحة تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية".

وعلق الإعلامي تامر أمين، على حادث ذبح مواطن في الإسماعيلية بالشارع،قائلا :" الجاني فصل رأس المجني عليه وقام بإصابة 2 أخرين كانوا في الشارع ".

سليمان عيد : كنت عايز أتجوز وأنا في أولى إعدادي .. فيديو





كشف الفنان سليمان عيد عن قصة حبه الأولى، قائلا: " كنت لسه في أولى إعدادي وحبيت بنت في خمسة ابتدائي".

وأضاف "سليمان عيد" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الإعلامي "أمير كرارة،:"البنت كانت حلوة وكنت بستناها كل يوم وهي راجعة من المدرسة..كنت بهرب من المدرسة عشانها".

وأوضح :" كتبتلها بحبك في جواب بس كتبتها غلط واتريقت عليا"، متابعا: " روحت قولت لوالدي أن عايز أتجوزها وأنا في أولى إعدادي".

واسترسل:" لما والدي رفض أني أتزوجها كتبت ليها قصيدة حزينة".



جبت نكت من النت .. صلاح عبد الله يروي موقفا طريفا |فيديو





تحدث الفنان سليمان عيد عن مهارته في إلقاء النكات، قائلا:" كنت بعمل فيلم ماتيجي نرقص وكتبت النكت بتاعته".

وأضاف “سليمان عيد” خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الإعلامي “أمير كرارة”،:" أنا اللي كتبت نكتة فيلم ظرف طارق مع أحمد حلمي".

وعقب الفنان صلاح عبد الله على حديثه، قائلا:" أنا مبعرفش احفظ نكت خالص على عكس سليمان".

وأكمل:"كنت ضيف في برنامج بيعتمد على النكت ومكنتش عارف أتصرف..فـ جبت نكت من على النت وكتبتهم في ورق".

مستشار وزيرة الصحة : جواز السفر الإلكتروني ليس بديلاً لـ الورقي |فيديو

قال المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الصحة تعلن تطعيم الشباب من سن 15 عام لـ 18 عام بلقاح فايزر.

وأضاف " أيسم صلاح الدين " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن وزارة الصحة أعلنت عن إطلاق تطبيق إلكتروني بديل للشهادات الورقية لإثبات الحصول على لقاح كورونا.

أحمد موسى: سعر الجنيه المصري تحسن بعد تحرير العملة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه فى مثل هذا اليوم من 5 سنوات، تم تحرير سعر الصرف، موضحًا أن هذا القرار كان صعبًا فى بدياته لكن هذا القرار كان له أهمية كبيرة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة قدرت أن تتحر، و أن يكون هناك استقرار فى سعر الصرف، وأن سعر الجنيه المصري تحسن.

تفاصيل منح امبراطور اليابان وزير السياحة وزاهي حواس وسام الشمس المشرقة.. فيديو

قال الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري الكبير، إن امبراطور اليابان قام بمنحه ووزير السياحة والآثار خالد العناني وسام الشمس المشرقة أعلى وسام في طوكيو، مؤكدا أن مصر لديها علاقات قوية كبيرة مع اليابان.



وأضاف حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد ، تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أن الدكتور خالد العناني كان له دور كبير في توطيد العلاقات بين مصر واليابان وإعادة السياحة اليابانية فضلا عن أنه شارك في تنصيب امبراطور اليابان.



