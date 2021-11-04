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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أجهزة الأمن بالفيوم تنجح فى تحرير رهائن مسجل خطر والقبض عليه

المتهم أيمن . ع
المتهم أيمن . ع

 

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية فى  القبض على  المسجل خطر أيمن . ع ( 45 سنة )  وتحرير الرهائن. الذين احتجزهم  مسجل خطر أ،  داخل منزله بالطريق الدائرى  بميدان عبد المنعم رياض بمركز الفيوم  ، عقب قيامه بإطلاق النيران من بندقيته الآلية على قوات الأمن  ، ورفض  تسليم نفسه لأجهزة الأمن .

 

كانت حملة بإشراف اللواء عادل سليم مساعد وزير الداخلية  للأمن العام بوزارة الداخلية و اللواء  ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم  ، قد توجهت الى منزل  المتهم ، وبعد مفاوضات كثيرة واستغاثات لتحرير الرهائن ، إلا أن المتهم قام بإطلاق الرصاص على أجهزة الأمن من بندقية آلية كانت بحوزته  ، فبادرته القوات الرصاص  ، وتمكنت من القبض عليه بعد إصابته  بطلق نارى فى فخده الأيسر، وتم تحرير الرهائن من الأطفال الذى كان المتهم يتخذهم دروع بشرية له  ، ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

 

كانت  أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم  قد واصلت جهودها  من الامس واليوم ، للقبض على زوج يحتجز أولاده وأسرته  بمنزله الكائن بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض بمحافظة الفيوم ، وقيامه بإطلاق الرصاص فى الهواء على أجهزة الأمن لمحاولة الهرب ، بعد احتجازه أبنائه كدروع بشرية .

 

وتتردد أنباء عن قيامه بمحاولة قتل  زوجته بالرصاص  داخل المنزل بعد إصابته بحالة هيسترية ، واعتلى المتهم  سطح منزله  ، يحمل السلاح ويطلق الرصاص فى الهواء فى محاولة للهرب من قوات الأمن الرابضة بالمنطقة ، والتى تتعامل بحكمة مع الموقف  للقبض على المتهم والحفاظ على أبنائه  ، دون تعريضهم للخطر. 

 

وكان اللواء  ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بقيام أحد المسجلين خطر  يدعى أيمن . ع (48 سنة ) ، بأحتجاز أبنائه الأربعة داخل منزله بميدان عبد المنعم رياض بمدينة الفيوم ، لوجود مشاجرات بينه وبين أشقائه وزوجته الجديدة  ، حيث أنه متزوج  من زوجة أخرى من محافظة المنوفية  منذ  ثلاثة أشهر ، وترك منزل الزوجية وعادت إلى أسرتها .

 

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث ، وتم عمل كردون أمنى ، بعد قيام إدارة مرور الفيوم بغلق مرور السيارات من الطريق الدائرى ، وتحويل مسار السيارات إلى طريق فرعى  .

 

 

مسجل خطر بالفيوم يحتجز أبناءه دروعا بشرية للهرب بعد محاولته قتل زوجته

 

اجهزة الامن الفيوم مسجل خطر رهائن

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أجهزة الأمن بالفيوم تنجح فى تحرير رهائن مسجل خطر والقبض عليه

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