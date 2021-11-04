أجهزة الأمن بالفيوم تنجح فى تحرير رهائن مسجل خطر والقبض عليه

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية فى القبض على المسجل خطر أيمن . ع ( 45 سنة ) وتحرير الرهائن. الذين احتجزهم مسجل خطر أ، داخل منزله بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض بمركز الفيوم ، عقب قيامه بإطلاق النيران من بندقيته الآلية على قوات الأمن ، ورفض تسليم نفسه لأجهزة الأمن .

كانت حملة بإشراف اللواء عادل سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام بوزارة الداخلية و اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم ، قد توجهت الى منزل المتهم ، وبعد مفاوضات كثيرة واستغاثات لتحرير الرهائن ، إلا أن المتهم قام بإطلاق الرصاص على أجهزة الأمن من بندقية آلية كانت بحوزته ، فبادرته القوات الرصاص ، وتمكنت من القبض عليه بعد إصابته بطلق نارى فى فخده الأيسر، وتم تحرير الرهائن من الأطفال الذى كان المتهم يتخذهم دروع بشرية له ، ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

كانت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم قد واصلت جهودها من الامس واليوم ، للقبض على زوج يحتجز أولاده وأسرته بمنزله الكائن بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض بمحافظة الفيوم ، وقيامه بإطلاق الرصاص فى الهواء على أجهزة الأمن لمحاولة الهرب ، بعد احتجازه أبنائه كدروع بشرية .

وتتردد أنباء عن قيامه بمحاولة قتل زوجته بالرصاص داخل المنزل بعد إصابته بحالة هيسترية ، واعتلى المتهم سطح منزله ، يحمل السلاح ويطلق الرصاص فى الهواء فى محاولة للهرب من قوات الأمن الرابضة بالمنطقة ، والتى تتعامل بحكمة مع الموقف للقبض على المتهم والحفاظ على أبنائه ، دون تعريضهم للخطر.

وكان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بقيام أحد المسجلين خطر يدعى أيمن . ع (48 سنة ) ، بأحتجاز أبنائه الأربعة داخل منزله بميدان عبد المنعم رياض بمدينة الفيوم ، لوجود مشاجرات بينه وبين أشقائه وزوجته الجديدة ، حيث أنه متزوج من زوجة أخرى من محافظة المنوفية منذ ثلاثة أشهر ، وترك منزل الزوجية وعادت إلى أسرتها .

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث ، وتم عمل كردون أمنى ، بعد قيام إدارة مرور الفيوم بغلق مرور السيارات من الطريق الدائرى ، وتحويل مسار السيارات إلى طريق فرعى .