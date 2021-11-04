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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إطلاق منصة رقمية للمقررات الدراسية بجامعة الوادي الجديد

مركز تكنولوجيا
مركز تكنولوجيا

 اعلن مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الوادي الجديد عن  اطلاق منصة رقمية للمقرارات بكليات الجامعة  Http://Mycourse.nvu.edu.eg  وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد والاستاذ الدكتور احمد سيد حرباوى نائب رئيس اللشئون التعليم والطلاب .

صرح بذلك الدكتور احمد ثابت مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة موضحا أن  وذلك ياتى فى اطار  التسهيل  علي الطلاب وتقليلا من مشكلات الاقراص المدمجه حيث يتم تخصيص اسم مستخدم وكلمة مرور تتيح له الدخول علي المقرارات في تخصصه .

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وفي اطار ذلك تسعي الجامعة لتوفير قاعات دراسية مزودره بالانترنت حتي يتمكن الطلاب الذين لايمتلكون جهاز كومبيوتر من مراجعة دروسهم بها.

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