جامعة الدلتا التكنولوجية تواصل التوعية بمخاطر الإدمان بكلياتها ضمن «أنت أقوى من المخدرات»

تواصل جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور هشام عبد الخالق، وإدارة رعاية الطلاب بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنوفية والتابع لرئاسة مجلس الوزراء وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى فعاليات مبادرة "انت اقوى من المخدرات"، للتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطى، بوجود ا. د/محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ا. د/السيد العجوز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ظاهرة الإدمان والنتائج السلبية

أكد الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الجامعة تنظم محاضرات للتوعية على مستوى كليات الجامعة في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022، وفي إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات.

وصرح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" تعمل على نصح وإرشاد الطلبة وتوعيتهم بخطورة ظاهرة الإدمان والنتائج السلبية التي تنتج عن التعاطي على الصحة العامة للأفراد، وتأتي تدعيمًا لدور الجامعة في حماية المجتمع من المخاطر التي تواجهه، والتعاون مع القطاعات الحكومية في نشر الوقاية وحماية الشباب والأجيال الجديدة من الوقوع فريسة للإدمان.

وتضمنت فعاليات المبادرة توعية الجميع داخل الحرم الجامعى بخطورة الإدمان، ومخاطره، وأضراره على الشباب والمجتمع، وضرورة الاهتمام بممارسة الأنشطة المختلفة والرياضة.

وتولي الجامعة ملف الإدمان والتعريف بمخاطر أهمية كبيرة لما يمثله من خطر كبير على المجتمع وذلك من خلال سلسلة من الندوات التوعوية والمحاضرات التثقيفية للحد من انتشاره، حيث أن خطورتها ليست على الفرد نفسه وإنما يمتد التأثير إلى افراد اسرته مما يهدد الاستقرار الأسرى والمجتمعى.

حملة أنت أقوى من المخدرات