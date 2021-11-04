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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| حقيقة اختراق الموقع الرسمي لجامعة القاهرة.. تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

"تاريخ عريق.. ومستقبل واعد".. مؤتمر صحفى لتدشين الاحتفال باليوبيل الذهبى لجامعة المنصورة

عقد الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة اليوم "الأربعاء" مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات بالجامعة لتدشين الاحتفال باليوبيل الذهبى "50  عاما على إنشاء جامعة المنصورة (١٩٧٢-٢٠٢٢)"، وذلك تحت شعار "تاريخ عريق .. ومستقبل واعد" تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

 

حقيقة اختراق الموقع الرسمي لجامعة القاهرة .. تفاصيل

انتشر خلال الساعات الماضية ، عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خبر اختراق عدة مواقع للجامعات المصرية من بينها موقع جامعة القاهرة .

 

خبير تعليم: طلاب المدارس في مصر محظوظون بمصادر التعلم التي وفرتها الوزارة

لم نكن نتخيل أن نعود يوماً ما إلى الاعتماد على القنوات التعليمية  كشريك أساسي في التعليم، بل أننا اليوم أصبحنا نعتمد عليها أكثر من المعلم بسبب ما نمر به وما فرضته علينا ظروف جائحة كورونا.

 

افتتاح المؤتمر العلمي العاشر والدولي الأول لقسم المخ والأعصاب كلية الطب جامعة المنصورة

افتتح  الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الأربعاء بقاعة الدكتور المهدى الباسوسى بمستشفى الأطفال الجامعى "فعاليات المؤتمر العلمى العاشر والدولى الأول لقسم طب المخ والأعصاب بكلية الطب " الذى يقام تحت عنوان " الجدل حول الموضوعات المحورية فى طب المخ والأعصاب" خلال الفترة ٣-٥ نوفمبر ٢٠٢١.

 

خبير تعليم: بدائل الوزارة للطلاب دليل على التخلص نهائيا من الدروس الخصوصية

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن أزمة فيروس كورونا وما تم خلال الفترة الأخيرة من تعامل وزارة التربية والتعليم مع الأزمة سواء من خلال التوسع فى التعليم عن بُعد، والأساليب التكنولوجية الحديثة وغلق مراكز الدروس الخصوصية يؤكد أن هناك قدرة كبيرة فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل نهائى، والاعتماد على الوسائل الحديثة فى الحصول على المعلومات وتنمية القدرات، بالإضافة لطريقة وضع الامتحانات سيكون لها دور كبير فى القضاء على هذه الظاهرة التي تثقل كاهل المواطنين.

 

هل نجحت القنوات التعليمية في مهمتها؟.. خبير تعليم يجيب

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، أن تهدف هذه المنصة الموجودة على بنك المعرفة المصري، إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل، وذلك بالتعاون مع كبرى دور النشر المحلية والدولية منها موسوعة بريتانيكا البريطانية المعروفة بخبرتها الممتدة لأكثر من 250 سنة في مجال المعرفة والتعليم في جميع أنحاء العالم.

 

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للإدارات التعليمية والمدارس بتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لحماية الطلاب من بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه عند توعية الطلاب بالمشكلات الحياتية أيا كان نوعها من خلال الإذاعة المدرسية أوالأنشطة المدرسية، مراعاة عدم ترويج شائعات حول أي ظاهرة الا بعد التأكد منها بشكل رسمي وعدم الانسياق وراء ما تروجه المواقع الغير مسئولة من أجل ترويع الأطفال وأولياء الأمور.

 

آداب حلوان: لن يتم استلام ملفات الطلاب الجدد دون دفع المصروفات

بدأت كلية الآداب جامعة حلوان استلام ملفات طلاب الفرقة الأولى المستجدين بالكلية لاستكمال أوراق التقديم الخاصة بهم بداية من  ١ نوفمبر 2021، وذلك بعد ظهور نتيجة التشعيب الداخلى لأقسام الكلية.

 

نوستالجيا .. قانون حكم التعليم في عهد الخديوي إسماعيل

التعليم هو أساس بناء الأمم و الحضارات وهو ما أُسس عليه تاريخ الدول و البلدان. ولكل حقبة زمنية طريقتها وقوانينها  فى التعليم  وكل طريقة مليئة بالعديد من الذكريات المحفورة فى أذهاننا من القصص القديمة .

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