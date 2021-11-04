اليوم .. إيهاب توفيق يطرح برومو "انت اختياري"

يستعد الفنان إيهاب توفيق، لطرح برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “انت اختياري” اليوم الخميس بينما يطرح الفيديو كليب كاملاً يوم السبت.

كتب إيهاب توفيق، من خلال حسابه الرسمي على تويتر: “إنتظروا برومو أغنية #انت_اختياري الخميس و الفيديو كليب يوم السبت في 6 نوفمبر على يوتيوب #لايف_ستايلز_ستوزيوز”.

يذكر أن طرح المطرب إيهاب توفيق أغنيته الجديدة بعنوان "طلقة" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان تيم علي وتوزيع محمد شفيق.

زحمة الأيام



وفي سياق آخر، طرح إيهاب توفيق مؤخراً أغنية "زحمة الأيام"، بمشاركة حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس، وهي من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من إخراج ياسين حسن.

كما شارك الفنان إيهاب توفيق جمهوره ومتابعيه بصور جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر إيهاب توفيق بصحبة الفنانة اللبنانية نادين خلال حضورهم فعاليات حفل سوشياليستا المهتم بالموضة والأزياء بأحد فنادق القاهرة وعلق قائلا "مع الجميلة".