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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

26 بحارا.. أول تعليق لـ فيتنام بشأن احتجاز إيران ناقلتها في خليج عمان

علم فيتنام
علم فيتنام

علقت فيتنام، اليوم الخميس، على واقعة احتجاز الحرس الثوري الإيراني، ناقلتها النفطية المعروفة باسم Southys في خليج عمان.

وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية، اليوم الخميس، إن طاقم الناقلة المحتجزة يتكون من 26 بحارا، وهم بصحة جيدة.

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البنتاجون: مزاعم إيران عن محاولة أمريكا احتجاز ناقلة نفط زائفة تماما

وأشارت الخارجية الفيتنامية إلى أنها تخوض مباحثات مع إيران بشأن ناقلة النفط المحتجزة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، عن احتجازه ناقلة أجنبية (تبين لاحقا أنها السفينة Southys التي تبحر تحت علم فيتنام) في 24 أكتوبر الماضي، بدعوى استخدام الجيش الأمريكي لها في محاولته مصادرة شحنة ناقلة أخرى محملة بالنفط الإيراني في خليج عمان.

ووفقًا لما ذكرته إيران، نفذ عناصر الحرس الثوري إنزالا جويا على متن الناقلة الأجنبية واقتادوها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، رغم محاولات القوات الأمريكية الحيلولة دون ذلك.

فيما قال مسؤولون أمريكيون، إن القوات الإيرانية احتجزت في الواقع ناقلة نفط ترفع العلم الفيتنامي، الشهر الماضي، وإن القوات البحرية الأمريكية كانت تراقب الموقف فقط.

ونفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الأربعاء، مزاعم الحرس الثوري الإيراني، بأنه أحبط محاولة من جانب الولايات المتحدة لاحتجاز ناقلة تحمل نفطا إيرانيا في خليج عمان.

فيتنام الحرس الثوري الإيراني ايران الناقلة المحتجزة خليج عمان

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