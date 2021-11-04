عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تواصل تراجع مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

سجلت تعاملات منتصف جلسة اليوم الخميس بالبورصة المصرية، انخفاض المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.69%، ليصل إلى مستوى 11.604 نقطة.

وانخفض  مؤشر EGX70 بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 2.185 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100  بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 3.168 نقطة.

وسجل  رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 763.534 مليار جنيه، وسط توجه  المستثمرين المصرين نحو الشراء بصافي قيمة شراء 360 مليون جنيه، مقابل توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع 1.6 مليون جنيه و358 مليون جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 612 مليون جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 130 مليون ورقة منفذة على 13.6 ألف عملية.

وتم التداول على 184 سهم، ارتفع منهم نحو 30 سهم، وانخفض نحو 57 سهم، و ولم تتغير مستويات 97 سهم.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة رأس المال السوقي بورصة المصرية المستثمرين

ترشيحاتنا

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر لـ 4.9%

محمد عادل يقترب من تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كل ما تريد معرفته عن الالتهاب الجرثومي الذي يصيب الأطفال

من الكنترول .. محمد عادل حكما لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك

إطلاق التطبيق الإلكتروني "اطمئن" كجواز سفر صحي

لدعم صغار المزارعين..وزير الزراعة يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

لو المتهم مريض نفسي.. تعرف على عقوبة القتل العمد والتمثيل بالجثة وفقا للقانون

كارثة تنتظر الإسكندرية.. ماذا يحدث للمدينة والدلتا عام 2100 ؟

أغبى خط في مصر.. القصة الكاملة لسقوط مُحتجز الرهائن بالفيوم بـ"لايف" على الفيسبوك

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

القوى العاملة:  توفير  2579 فرصة عمل برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

اﻟﻤﺰﻳﺪ