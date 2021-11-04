تواصل تراجع مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

سجلت تعاملات منتصف جلسة اليوم الخميس بالبورصة المصرية، انخفاض المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.69%، ليصل إلى مستوى 11.604 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 2.185 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 3.168 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 763.534 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصرين نحو الشراء بصافي قيمة شراء 360 مليون جنيه، مقابل توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع 1.6 مليون جنيه و358 مليون جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 612 مليون جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 130 مليون ورقة منفذة على 13.6 ألف عملية.

وتم التداول على 184 سهم، ارتفع منهم نحو 30 سهم، وانخفض نحو 57 سهم، و ولم تتغير مستويات 97 سهم.