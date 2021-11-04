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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية

صدى البلد

شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشى، ، اليوم الخميس، فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ 65 في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي في الرابع من نوفمبر عام 1956م، بمدينة برج البرلس.

 

جاء ذلك بحضور اللواء صلاح سلامة، واللواء أحمد زكى عابدين، واللواء السيد نصر، محافظى كفرالشيخ السابقين، واللواء أشرف صلاح درويش ، مدير أمن كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق الدسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضى ، السكرتير العام المساعد، واللواء سعيد عمارة، والنائب محمد زكي، ومحمد فوزي الرفاعي، ويونس عبدالرازق، وجيميانة يوسف، أعضاء مجلس النواب، وقيادات الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، والمجلس القومي للمرأة، والغرفة التجارية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين وممثلى وسائل الإعلام، والقيادات التنفيذية والشعبية والشبابية بالمحافظة.

في بداية كلمته قال محافظ كفرالشيخ، يسعدني أن نكون معاً اليوم للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، والذي يوافق ذكرى معركة البرلس الخالدة، التي انتصرت فيها البحرية المصرية على الأسطولين الفرنسي، والبريطاني عام 1956، واستشهد فيها عدداً من خيرة رجال قواتنا المسلحة الباسلة، وأهالي مدينة البرلس الأبطال، ففي صباح يوم الرابع من نوفمبر عام 1956م، م كانت معركة البرلس الخالدة في مياه البحر الأبيض المتوسط  بالقرب من بحيرة البرلس عندما هاجمت بوارج فرنسية، ومدمرة بريطانية، مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية، وضربت فيها البحرية المصرية أروع الأمثلة في البطولة، والفداء بالتصدي، ومواجهة هذا العدوان الغاشم، مقدماً تحية إعزاز، وتقدير لشهداء هذه المعركة الخالدة، ولجميع شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بدمائهم، وأرواحهم في سبيل وطنهم فاستحقوا أن يكونوا عند ربهم أحياء يرزقون، موجهاً خالص التهنئة لشعب محافظة كفرالشيخ ولجميع قياداته السياسية، والشعبية، والتنفيذية بهذه المناسبة الكريمة.

أكد محافظ كفرالشيخ، أننا جميعاً حكومة وشعباً مشاركون في تحمل المسئولية ونعمل معاً من أجل تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة فالمشاركة الشعبية هي أساس النهوض بالمجتمعات، وتنمية المجتمعات مسئوليه جماعيه، يشارك فيها كل فرد أياً كان موقعه في المجتمع، ولا تستطيع الحكومات وحدها تحقيق التنمية الشاملة دون مشاركة الجهود الشعبية، التي هي أساس التنمية المستدامة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن الله عز وجل وهب هذه المحافظة الواعدة نعماً لا تُعد، ولا تُحصى من موقع متميز مطل على البحر الأبيض المتوسط شمالاً بطول 120 كم، ونهر النيل فرع رشيد غرباً بطول 85 كم وامتلاكها لكافة مقومات التنمية والاستثمار، نظراً لتنوع مواردها الطبيعية ومناخها المثالي، الذى يتيح تَوطين العديد من المشروعات ورؤوس الأموال، وجذب الاستثمارات، وفرص العمل، فضلاً عن تنوع أنشطة سكانها بين الزراعة، وحرفة الصيد، والتجارة والصناعة، والصناعات اليدوية، ولطالما حظيت محافظة كفرالشيخ باهتمام القيادة السياسية، الأمر الذى يظهر جلياً من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات عملاقه اختصت بها محافظة كفر الشيخ وذلك للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك لتقليل نسب البطالة بين أبناء المحافظة، حيث تم على أرضها إنشاء مشروعين قوميين هما " مشروع الاستزراع السمكي بغليون الذى يعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الاوسط، ومحطة كهرباء البرلس العملاقة، التي تعد من أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم ".

تابع محافظ كفرالشيخ، واستمراراً لذات النهج فإن محافظة كفرالشيخ يجرى على أرضها الآن تنفيذ العديد من المشروعات القومية، والتي يأتي في مقدمتها المشروعات المتعلقة باستغلال وتنمية ثروة المحافظة من الرمال السوداء من خلال إنشاء مصنعين لفصل الرمال السوداء ، مضيفاً أن الآثار العظيمة لإقامة مشروعين عملاقين لفصل واستغلال الرمال السوداء بمدينتي بلطيم، وبرج البرلس، لا تقتصر فقط على الأثر الاقتصادي، ولكن أيضاً تحقق مثل تلك المشاريع تنمية حقيقية للمنطقة بأسرها من رفع كفاءه للطرق، وشبكات المياه والصرف.

أشار محافظ كفرالشيخ، أن اهتمام الدولة بمحافظة كفرالشيخ هو اهتمام متنامي ومستمر، حيث يظهر ذلك بجلاء من خلال استقراء الموقف الخاص بتنمية بحيرة البرلس.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه لا تتوقف محاور تنمية وتطوير بحيرة البرلس على مجرد أعمال التعميق، والتوسعة وخلافة،  بل تمتد لوضع استراتيجية متكاملة لخلق تنمية حقيقيه للبحيرة، حيث يجرى تنفيذ مشروعات توسع خدمات الصرف الصحي بقرى المحافظة للحد من التلوث ببحيرة البرلس، والبحر الأبيض المتوسط، وتحسين جودة المياه الواردة للبحيرة، لا سيما أن هذا الملف كان من المشاكل الواجب حسمها، لضمان تحقيق المنظومة المستهدفة لتطوير البحيرة, مؤكداً أن اهتمام الدولة بمحافظة كفرالشيخ، لم يتوقف عند تدعيم قطاعات البنية التحتية، بإقامة مشروعات عملاقة وحسب، بل امتد لتنمية المحافظة صناعياً ولوجستياً،

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن رؤيتنا للاحتفال بعيد المحافظة القومي، قد يتخذ هذا العام منهجاً، قد يكون مغايراً بعض الشيء، حيث أن الاحتفال الحقيقي في رأيي، هو أن يتم تقديم خدمه جديدة للمواطن أو إقامة مشروع، يساعد على تيسير الحياه بالنسبة لأبناء المحافظة، ولذلك فقد تقرر أن يكون كامل الشهر الذى نحتفل في بدايته بالعيد القومى هو شهر لافتتاح المشروعات التي أنجزناها للمواطنين من أبناء المحافظة، وأن كانت على كثرتها، قد تتطلب أن يمتد الاحتفال لشهر أخر، مضيفاً أنه بفضل الله وتوفيقه

وقام محافظ كفرالشيخ، ونائبه، و محافظو كفرالشيخ السابقين، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، وسط عروض لفرقة الكشافة والطلائع والشباب وحملة الإعلام من الشباب والرياضة والتربية والتعليم ابتهاجاً باحتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 65، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد وسط اصطفاف حرس الشرف من القوات البحرية احتفالاً بشهداء البرلس، مقدمين التهنئة لأبناء كفرالشيخ فى هذه الذكرى الخالدة.

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كفرالشيخ مجلس النواب كفر الشيخ القيادات التنفيذية محافظة كفر الشيخ العيد القومى

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