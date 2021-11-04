شعركم هيقع .. تعليق ناري من تامر أمين على واقعة الفيوم الإجرامية

كشف الإعلامي تامر أمين، تفاصيل هامة وجديدة عن واقعة الفيوم، وقيام شخص يدعى ايمن “ خط الفيوم ” باحتجاز أفراد أسرته، وقتل حماته، معلقًا :" لو شوفت التفاصيل ممكن شعركم يقع ".



وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن المتهم فى القضية قام بتهديد زوجته لشكه فيها، وقام بتصويرها وهى تعترف تحت تهديد السلاح أنها تقوم بـ أعمال منافية للآداب “ اعترافات جنسية”، وتقوم بأشياء حرام.



ولفت إلى أن أجهزة وزارة الداخلية تلقت بلاغا من الأهالي، بعد اطلاق النار، وفى الحال تدخلت قوات الأمن وظلت محاصرة للمنزل 30 ساعة.



وأشار إلى أن المتهم فى القضية قام بقتل حماته، وألقى جثتها فى حوش المنزل، حتى تبتعد رجال الداخلية.



نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من تحرير ٧ أشخاص احتجزهم مسجل خطر بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتصدي للجريمة بشتى صورها.

البداية عندما تلقى قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بلاغ بقيام عاطل وشهرته أيمن ٤٤ سنه له معلومات جنائية باحتجاز افراد أسرته وأحد أقاربه موظف بشركة وصديقه مالك محل هواتف محمولة داخل منزل بالفيوم .

تمكن فريق العمل برئاسة قطاع الامن العام من التفاوض و إطلاق سراح الرهائن وتبين قيام المتهم بإحداث إصابة احدهم بعيار ناري تم نقل المصاب لمستشفى الفيوم العام.



وأمام إصرار المتهم على احتجاز باقي أفراد أسرته قامت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قوات إنقاذ الرهائن بقطاع الامن الوطني وحال اقتحام المنزل لتحرير الرهائن قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلته القوات بالمثل مما أدي لإصابته بعيار ناري باليد وأخر بالفخذ وتم السيطرة عليه وضبطه وبحوزته أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية، طبنجة، بندقية خرطوش و ١٤٠ طلقة مختلفة الأعيرة .

ونجحت القوات في تحرير المحتجزين وهم كل من: كريمة زوجة المتهم طالبة ١٦ سنه، وشقيقتها ١١ سنه وشقيقة زوجة المتهم ٣٣ سنه ونحلة الثالثة ٢٠ سنه ونجل المتهم ٩ سنوات.

كما عُثر علي جثة والدة زوجة المتهم وبمواجهته إعترف بقيامه بإحتجاز الرهائن والتعدي عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات لشكه فـي سلوكهم وأنه قام بقتل والدة زوجته .

تم نقل المتهم والمصابين وجثة المتوفاة لمستشفي الفيوم العام بالحراسة اللازمة، جاري اتخاذ الإجراءات القانونية.