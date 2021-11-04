خبير تكنولوجيا المعلومات: الجيل الجديد من فيس بوك مقلق

قال محمد النواوي خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الجيل الجديد من فيس بوك مقلق و يزيدنا رعبًا من التطور و الدخول فى العالم الافتراضي.



وأضاف خلال مداخلة برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين أن ما يحدث يشبه: " النقل من تلفون البيت لـ الموبايل".

ولفت إلى أن الدخول فى العالم الافتراضي قادر على إصابة مستخدميه بالإدمان، وان النظام الجديد فى الفيس بوك من الممكن أن يكون بـ مقابل مادي.



وأشار إلى أنه تم إصدار نظارات قادرة على تصوير العالم من حولنا بتقنية الـ vr، وأن الدخول فى العالم الافتراضي قد يزيد من انتشار الجرائم.



وأوضح أن القائمين على الفيس بوك يعلمون جيدًا ما يقومون به، والجميع تأثر عندما انقطع الفيس بوك لمدة ساعات.



وكشف أن الفيس بوك اتجه لتغيير تقنية بعد الخسارة التى تعرضت لها الشركة خلال فترة توقف التطبيقات الأخيرة.

