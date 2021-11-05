وائل عبد الله: لم نبخل بجهد خلال الأربع سنوات الماضية وأتمنى التوفيق في الانتخابات اليوم

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كشف مهندس الديكور وائل عبد الله في تصريح خاص لصدى البلد عن فرصه في انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تقام اليوم .

وقال وائل عبد الله :" أشكر دكتور أشرف زكي علي الدعم العظيم ده ؛ وأنه أعلن تأييده لي في الإنتخابات فهذا داعم لنا ".

أضاف : هو يرى أن الناس دي تستحق انها تكمل في المجلس بإذن الله؛ وانا شايف إن الناس دي عملت اللي عليها و زيادة؛ وانها لم تبخل بجهد خلال فتره الأربع سنوات الماضية ".

تعقد اليوم الجمعة ، انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية ، والذي سيقام داخل نادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، حيث ستبدأ في الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويتنافس 15 مرشحا على 6 مقاعد وأعلن أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية عن دعم خمسة مرشحين خلال الانتخابات وهم: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله، وذلك لجهدهم وعطائهم فى خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة.

وتضم القائمة الكاملة للمرشحين قائمة كل من، أشرف فؤاد، حسن علي، سامح بسيوني، سميحة عبد الهادي، عادل شعبان، علي كمالو، محمد عاشور، نجلاء شعير، هاني عبد الهادي، هشام عطوة و أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

وأكد أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة فرضت 200 جنيه لأى عضو يتخلف عن المشي اركة والإدلاء بصوته فى انتخابات النقابة، مؤكدا إنه يثق فى حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه فى النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التى تقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها

أشرف زكي: المهن التمثيلية أول نقابة تفتح باب الترشح للانتخابات

أكد دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد أنه لا نيه لتأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

وقال أشرف زكي :" الانتخابات ستكون في موعدها اليوم وأنا أعلن تأييدي لخماسي المجلس أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

تابع أشرف زكي :" بالتأكيد ادعمهم في الانتخابات لاستكمال مسيرة ناجحة بدأنا مع بعضنا البعض ؛ وأصبحنا حاليا متفاهمين بدرجة كبيرة ".

اختتم أشرف زكي :" لا أفرض على أحد أي قرار بكل تأجيل وكل فرد من حقه اختيار من يراه افضل ؛ ولكن أتمني فوز الخماسي ".

قال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين إن نقابة المهن التمثيلية تعد أول نقابة تفتح باب الترشح للانتخابات قبل موعدها.

وأضاف أشرف زكي، في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن تفاصيل انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أن الانتخابات ستكون قوية، وستشهد تنافسا كبيرا للغاية.

وأشار إلى أن النقابة وقعت بروتوكول مع الشركة المتحدة، لتحجيم عمل اي حد في النقابة او مصرح له من النقابة في حال ارتكابه مخالفات.

وأوضح أن النقابة لن تستطيع منع المخالفات بطريقة كلية، ولكن وضعنا إطار لكل شركات الإنتاج، موجها الشكر إلى الشركة المتحدة لوجود اهتمام واستجابة منهم على كل ذلك.