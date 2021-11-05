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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبارالفن .. هند عبد الحليم تتعرض للتحرش وهيفاء وهبي تكشف كواليس صورتها أمام عربه الترمس

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت هند عبد الحليم ، وهيفاء وهبي وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

قرصة ودن.. هند عبد الحليم تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش من عامل دليفرى"خاص"

 

كشفت الفنانة هند عبد الحليم في تصريح خاص لصدى البلد تفاصيل تعرضها للتحرش من عامل دليفرى .

مدحت صالح يختم حفله بـ "أنا ابن مصر".. تفاصيل حفلات الموسيقى العربية

 

جدد النجم مدحت صالح عهد الأصالة مع جمهوره خلال الأمسية التى اقيمت على مسرح النافورة بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر

 

اليوم .. إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية

 

تعقد اليوم الجمعة ، انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية ، والذي سيقام داخل نادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، حيث ستبدأ في الساعة العاشرة صباحا  وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساء.

 

هيفاء وهبي تكشف كواليس صورتها مع عربية الترمس

 

احتفت الفنانة هيفاء وهبي بمداخلتها ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر، وذلك بعد تصدرها التريند بسبب صورتها مع عربية ترمس اثناء جولتها وحفلتها في بورسعيد.

 

وائل عبد الله: لم نبخل بجهد خلال الأربع سنوات الماضية وأتمنى التوفيق في الانتخابات اليوم

 

كشف مهندس الديكور وائل عبد الله في تصريح خاص لصدى البلد عن فرصه في انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تقام اليوم .

 

 

 

هند عبد الحليم وهيفاء وهبي مدحت صالح انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية الفنانة هيفاء وهبي

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اليوم .. إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية

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