أخبارالفن .. هند عبد الحليم تتعرض للتحرش وهيفاء وهبي تكشف كواليس صورتها أمام عربه الترمس

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت هند عبد الحليم ، وهيفاء وهبي وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

كشفت الفنانة هند عبد الحليم في تصريح خاص لصدى البلد تفاصيل تعرضها للتحرش من عامل دليفرى .

جدد النجم مدحت صالح عهد الأصالة مع جمهوره خلال الأمسية التى اقيمت على مسرح النافورة بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر

تعقد اليوم الجمعة ، انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية ، والذي سيقام داخل نادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، حيث ستبدأ في الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساء.

احتفت الفنانة هيفاء وهبي بمداخلتها ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر، وذلك بعد تصدرها التريند بسبب صورتها مع عربية ترمس اثناء جولتها وحفلتها في بورسعيد.

كشف مهندس الديكور وائل عبد الله في تصريح خاص لصدى البلد عن فرصه في انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تقام اليوم .