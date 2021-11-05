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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خالد عبدالغفار: استقبال 3 ملايين و575 ألف جرعة من لقاح "موديرنا" بمطار القاهرة الدولي اليوم

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مصر  3 ملايين و575 ألفاً و40 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "موديرنا"، صباح اليوم الجمعة، بمطار القاهرة الدولي، عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك ضمن خطة الدولة في التنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.


وأوضح الوزير أن لقاح "موديرنا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها اليوم ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية.

وصول شحنة لقاحات 

جدير بالذكر أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وصول شحنة لقاحات 

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

يذكر أنه تم استقبال الشحنة الأولى من لقاحات "موديرنا" يوم الأحد الماضي بإجمالي 784 ألفًا و 280 جرعة، مقدمة من دولة كندا عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).

وصول شحنة لقاحات 
الصحة كورونا موديرنا سينوفاك جونسون

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