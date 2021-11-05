إقبال كبير على انعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة السنبلاوين

شهد اليوم الجمعة إقبال كبير على انعقاد انتخابات الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة السنبلاوين ويأتي انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الشبابية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضية وبتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

وتدار العملية الانتخابية بإشراف قضائي كامل برئاسة المستشار رائد بك إبراهيم المشرف على العملية الانتخابية بمركز شباب مدينة السنبلاوبن وإشراف إدارة الهيئات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

ويبلغ إجمالي عدد الأعضاء بالجمعية العمومية ٣٠٢٢ عضوا وإجمالي من لهم حق التصويت فى الجمعية العمومية ٢٣١٥ عضوا بالجمعية العمومية بمركز شباب مدينة السنبلاوين وقد بدأت عملية التصويت فى الجمعية العمومية فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء .

وتجرى العملية الانتخابية بمركز شباب مدينة السنبلاوين على منصب الرئيس مرشح اثنين لاختيار واحد فقط ومنصب نائب الرئيس مرشح إثنان لاختيار واحد فقط ومنصب امين الصندوق مرشح ثلاثة لاختيار واحد فقط منهم ومنصب عضو تحت السن مرشح عليه سبعة أعضاء لاختيار خمسة أعضاء فقط .

وتتم العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة وإجراءات احترازية فى ظل وجود فيروس كورونا الجديد مع تعقيم اماكن التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة ميت غمر ومراعاة التباعد الاجتماعي .

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