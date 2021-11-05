خبر سار| إتاحة ضم الزوجة إلى بطاقة التموين .. تعرف على الطريقة

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية قبول طلبات ضم الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج سواء عن طريق النقل من بطاقة تموين الأسرة إل بطاقة تموين الزوج أو ضم الزوجة المحرومة من الدعم إلى بطاقة تموين الزوج وفقا لمحددات الدخل التي حددها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة إضافة أفراد الأسرة المحرومين من الدعم إلى بطاقة التموين وفقا لهذه الشروط

أن يكون عدد أفراد بطاقة التموين أقل من 4 أفراد

أن يكون حجم الدخل للموظف قطاع العام والخاص 2400 جنيه بحد أقصى

أن يكون حجم الدخل للمعاشات 2000 جنيه بحد أقصى

أن يكون صاجب البطاقة من الأسر الأولى بالرعاية وفقا لمعايير وزارة التضامن الاجتماعي

يستعرض صدى البلد، خطوات وطريقة ضم الزوجة المقيدة تموينيا في بطاقة أسرتها أو المحرومة من الدعم إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

ادخل على موقع دعم مصر

ادخل على بوابة مصر الرقمية

1- عمل حساب على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية

2- توافر رقم بطاقة التموين

3- إسم الزوجة رباعيا

4- الرقم القومي للزوجة

5- اختيار العلاقة (زوجة)

ثم الضغط على إضافة أو ضم إلى بطاقة التموين

ويتساءل الكثيرون حول مصير الأفراد في بطاقات التموين عقب رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات، سواء للقطاع الحكومي أول يوليو الجاري، وأيضا رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص أول العام المقبل 2022، وما الفئات الجديدة التي سوف تستطيع استخراج بطاقات تموينية جديدة ومن لا يستطيع بعد رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات؟.

وحول الأمر أكدت وزارة التموين أن رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 2400 جنيه لا يعني حذف الشخص الذي زاد راتبه من بطاقات التموين، وأنه اعتبارا من يوم 1 يوليو أصبح الحد الأدني 1500 جنيه للمعاشات بدلا من 1200 جنيه، و2400 جنيه للموظفين بدلا من 1500 حنيه، وذلك بحسب هيئة التأمينات والمعاشات، وأنه لا حذف لأي شخص مسجل بالفعل بـ التموين وحده الأدنى أكثر من ذلك، ولكن لن يتم إضافة شخص جديد فوق الحد المسموح من قبل الوزارة.