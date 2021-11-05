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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. تجدد الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين وسط بغداد.. فيديو

العراق.. تجدد الاشتباكات
العراق.. تجدد الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين وسط بغداد

أفادت وسائل إعلام محلية في العراق بأن الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن تجددت، قرب بوابة المنطقة الخضراء المحاذية للجسر المعلق بجانب الرصافة، وسط العاصمة بغداد.

وأكد مصدر أمني لقناة "السومرية نيوز" العراقية تجدد الصدامات بين الأمن والمتظاهرين وسط بغداد.

وشهدت بغداد صدامات بين قوات الأمن والمحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات الأولية، أمام بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، وتم تسجيل عشرات الإصابات.

فيما أعلنت وزارة الصحة في العراق، الجمعة، أن المؤسسات الصحية في العاصمة بغداد، استقبلت 125 جريحاً، منهم 27 مدنياً والباقين من القوات الأمنية.

يأتي ذلك جراء اشتباكات مع محتجين رافضين لنتائج الانتخابات الأولية، أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد، شديدة التحصين.

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وأضافت الوزارة العراقية في بيان أن "أغلب الإصابات كانت بسيطة إلى متوسطة ولم تسجل أي اصابة بطلق ناري كما لم تسجل اي حالة وفاة".

كما أكدت الوزارة "استنفار كافة مؤسساتها ومنتسبيها لتقديم جميع الخدمات الطبية المطلوبة".

من جانبه، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم الجمعة في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء، وتقديم نتائج التحقيق.

وأصدر الكاظمي تعليمات صارمة للقوات الأمنية بشأن التعامل المهني مع التظاهرات سارية، مشددا علي ضرورة احترام حقوق الإنسان، وخصوصاً الحق في التظاهر  والتعبير عن الرأي من الأساسيات التي التزمت بها الحكومة.

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