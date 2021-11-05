اقتصاد السعودية| أرامكو ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا وأميركا في ديسمبر

أعلنت شركة أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف لشحنات شهر ديسمبر، والتي شهدت ارتفاعًا لعملائها في أسيا وأوروبا وأميركا، حسب وكالات إخبارية سعودية.

ورفع عملاق النفط أرمكو السعودية أسعار خام العربي الخفيف الرئيسي للعملاء الآسيويين في ديسمبر بمقدار 1.40 دولار إلى 2.70 دولار، فوق متوسط خامي عُمان/دبي.

وحددت السعودية سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشهر ديسمبر إلى شمال غرب أوروبا بارتفاع 2.10 دولار عند خصم قدره .030 دولارًا للبرميل عن خام برنت

كما رفعت سعر البيع الرسمي للشحنات إلى الولايات المتحدة بنحو 50 دولار عند علاوة قدرها 1.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرغوس.

وكان من المتوقع أن يرفع المنتج الحكومي سعر البرميل بما يتراوح بين 50 سنتًا ودولارًا واحدًا، وفقًا لمسح أجرته وكاله بلومبرغ الأسبوع الماضي.