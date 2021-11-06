من الحب ما قتل.. مواطن يلقى مصرعه متأثرا بخماسية الأهلي بمرمى الزمالك

على هامش احتفالات مشجعي النادي الأهلي بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بنتيجة 5-3، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، توفي مواطن لم يتحمل الحزن بعد خسارة فريقة الزمالك عقب أصابته بجلطة من شدة الغضب، وتوفي في الحال.

كتب نجله ميدو عبر حسابة بموقع التواصل فيسبوك : حسبى الله ونعم الوكيل

بسبب الماتش واللاعيبة المستهترة والدى جاتله اغم عليه اخدناه علي المستشفي طلع جلطة

حسبي الله ونعم الوكيل.

و بعد دقائق اعلن وفاة والدة قائلا : انا لله وانا اليه راجعون والدى في ذمة الله.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة ٥-٣، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتسيد الأهلي المباراة بأمواج هجومية متتالية وقدم أداءً رائعًا، أثمر عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بتوقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وعلي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، في حين سجل ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثالث.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز للنقطة 9 من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

