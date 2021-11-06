تراشق بالكلام بين إبراهيم سعيد وإيمان للدفاع عن زوجها لاعب الزمالك

هاجمت إيمان زوجة محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ابراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق بعد انتقاده الأخير لـ محمود علاء مؤخرًا.



ونشرت إيمان على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" :ليا تعليق على واحد مريض مش وراه حاجة يعملها غير انه يكتب على تويتر كل ماتش مش قاعد شايف في الملعب غير محمود علاء مش شايف في الفرقة كلها غير محمود علاء كل ماتش، عايزة اقولك على حاجة انت تاريخك اي اصلا جنب محمود ممكن نقارن بالأرقام كده ونشوف انت ايه وهو ايه عشان تتكلم عليه وتفضل محروق منه كده كل ماتش كل ده عشان رفض يكلمك في الموبايل وياخد رقمك ولا عشان عملك بلوك على تويتر فالموضوع بقى مرض نفسي بالنسبة لك تحب انزل صورتك اللي متصورها معاه وحاضنه كمان اتكلم على الفرقة كلها وأخطاء الفرقة كلها كفاية مرض نفسي وقرف بقي".

ورد إبراهيم سعيد بهجوم عنيف قائلا : “اولا انا مش برد علي نسوان ممشية رجالتها لان لو في راجل هعرف ارد علية كويس اوي دة لو راجل اصلا، و الكلام كلة كدب و انا ولا اعرفة ولا عمري شفتة اصلا و شغل النسوان دة مش بحبة و شكلها الأمور متبدلة في البيت".

ثم عادت ريهام لترد مرة أخري قائلة :" والله اعرف ان في ست تبقى ممشية بيتها وبميت راجل إنما راجل يقوم بدور الستات دي اللي غريبة عليا شويتين عالاقل انا واحدة محافظة على بيتها وجوزها وأولادها وعارفة اللي ليا واللي عليا ومحافظة على بيتي وجوزي الدور والباقي على اللي اتاخذ على قفاه من مراته وهربت منه.. عارفة ان البلوك بيضايق والله معذور".



وكانت انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بتقدم الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 9 ويتصدر ترتيب الدوري المصري، بينما يستقر الزمالك في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.