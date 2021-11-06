عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تراشق بالكلام بين إبراهيم سعيد وإيمان للدفاع عن زوجها لاعب الزمالك

ابراهيم سعيد نجم
ابراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق

هاجمت إيمان زوجة محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ابراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق بعد انتقاده الأخير لـ محمود علاء مؤخرًا.

ونشرت إيمان على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" :ليا تعليق على واحد مريض مش وراه حاجة يعملها غير انه يكتب على تويتر كل ماتش مش قاعد شايف في الملعب غير محمود علاء مش شايف في الفرقة كلها غير محمود علاء كل ماتش، عايزة اقولك على حاجة انت تاريخك اي اصلا جنب محمود ممكن نقارن بالأرقام كده ونشوف انت ايه وهو ايه عشان تتكلم عليه وتفضل محروق منه كده كل ماتش كل ده عشان رفض يكلمك في الموبايل وياخد رقمك ولا عشان عملك بلوك على تويتر فالموضوع بقى مرض نفسي بالنسبة لك تحب انزل صورتك اللي متصورها معاه وحاضنه كمان اتكلم على الفرقة كلها وأخطاء الفرقة كلها كفاية مرض نفسي وقرف بقي".

 

ورد إبراهيم سعيد بهجوم عنيف قائلا : “اولا انا مش برد علي نسوان ممشية رجالتها لان لو في راجل هعرف ارد علية كويس اوي دة لو راجل اصلا، و الكلام كلة كدب و انا ولا اعرفة ولا عمري شفتة اصلا و شغل النسوان دة مش بحبة و شكلها الأمور متبدلة في البيت".

 

ثم عادت ريهام لترد مرة أخري قائلة :" والله اعرف ان في ست تبقى ممشية بيتها وبميت راجل إنما راجل يقوم بدور الستات دي اللي غريبة عليا شويتين عالاقل انا واحدة محافظة على بيتها وجوزها وأولادها وعارفة اللي ليا واللي عليا ومحافظة على بيتي وجوزي الدور والباقي على اللي اتاخذ على قفاه من مراته وهربت منه.. عارفة ان البلوك بيضايق والله معذور".

 

إبراهيم سعيد عن محمود علاء: أقل المدافعين ولا يصلح لنادي الزمالك

إبراهيم سعيد: تصرفات كهربا بتخسره تعاطف الجماهير.. مشاركة الشناوي فى القمة خطأ


وكانت انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بتقدم الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.


وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 9 ويتصدر ترتيب الدوري المصري، بينما يستقر الزمالك في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

زوجة محمود علاء محمود علاء إبراهيم سعيد تصريحات ابراهيم سعيد هجوم زوجة محمود علاء

ترشيحاتنا

دعاء صلاة الضحى يغفر الذنب ويفرج الهم والكرب.. ردده في هذا الوقت

بـ تيشرت احمر.. أحمد الفيشاوي يؤدي تدريبات شاقة في الجيم | شاهد

بجاكيت أسود لامع ... شاهد أحدث ظهور لـ محمد رمضان عبر انستجرام

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

عمرو الحديدي: روح وشخصية الأهلي ظهرت فى قمة الزمالك

دعاء بعد صلاة الفجر بأربعين ألف حسنة .. لا يعرفه كثيرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

إحالة أوراق أب للمفتى اغتصب نجلته القاصر 3 مرات في المنصورة

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

بعد خسارة القمة أمام الأهلي .. كارتيرون يغادر القاهرة والزمالك راحة 6 أيام

بالشماريخ.. محمد صلاح يثير الجدل بصورة غريبة بعد خماسية الأهلي على الزمالك

بلاش تحفيل.. تعليق ناري من إبنة الخطيب بعد خماسية الأهلى فى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق دليفري ينقذ كلب عالق في الأسانسير.. شاهد ردة فعله| فيديو

أثناء جلوسه على المرحاض.. ثعبان كوبرا يعض رجلا والسم يأكل أعضاءه

فنانة كويتية تصف الملياردير بيل جيتس بـ "النبي" وتطلب يده للزواج |شاهد

أوركسترا النور والأمل.. كفيفات خطفن أنظار العالم قبل القمة 123 بين الأهلي والزمالك

فيديو

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

فيديوجراف| أسرار لأول مرة.. ويجز: جمهوري كبير ولما شفتهم افتكرتهم نمل

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ