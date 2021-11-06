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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإسباني .. برشلونة يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام سيلتا فيجو

فريق برشلونة
فريق برشلونة

يحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره سيلتا فيجو، اليوم، السبت، في تمام الخامسة والربع مساء، على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره “المؤقت” سيرجي بارجوان، لاستعادة نغمة الانتصارات أمام سيلتا فيجو في مباراة اليوم، وتحسين وضعه الكارثي في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وفشل فريق برشلونة في تحقيق الفوز، آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني، حيث خسر أمام ريال مدريد 2-1، وأمام رايو فاليكانو 1 - 0، بينما تعادل مع ألافيس سلبيسا.

وأعلن نادي برشلونة، اليوم، اليوم، السبت، تعاقده مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، لتولي القيادة الفنية للبوجرانا، خلفا لـ الهولندي رونالد كومان.

وقال نادي برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي :" توصل نادي برشلونة لاتفاق مع تشافي ليصبح مدرب الفريق الأول لبقية الموسم الحالي وموسمين آخرين".

تابع بيان نادي برشلونة :" من المتوقع أن يصل تشافي هيرنانديز إلى برشلونة في نهاية هذا الأسبوع وأن يتم تقديمه كمدرب جديد لفريق برشلونة الأول في يوم الاثنين 8 نوفمبر في حدث مفتوح للجمهور في كامب نو، بعد الحدث سيظهر تشافي في مؤتمر صحفي".

ومن المقرر أن تكون أول مباراة لـ تشافي مع برشلونة ضد إسبانيول، في الدوري الإسباني، يوم 20 نوفمبر الجاري.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، لازار تساريفيتش، إينياكي بينيا.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا، أوسكار مينجويزا، صامويل أومتيتي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويج، نيكو جونزاليس، جافي، ألفارو سانز، فرينكي دي يونج

خط الهجوم: ممفيس ديباي، أنسو فاتي، يوسف ديمير، فيليب كوتينيو، لوك دي يونج، سيرجيو أجويرو، عبد الصمد الزلزولي.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق سيلتا فيجو بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة في مباراة اليوم، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل فريق برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الـ 16 بـ 11 نقطة.

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني تشافي برشلونة ضد سيلتا فيجو

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