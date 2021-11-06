إعلان الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022

بحث الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومحمـد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، ترتيبات إعلان مدينة الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022 عن المنطقة العربية، ضمن برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي.

واستهل الدكتور المالك اللقاء، الذي جري بمقر الوزارة في الرباط، بتهنئة بنسعيد على نيل الثقة الملكية السامية للملك محمـد السادس، وتعيينه وزيرا للشباب والثقافة والتواصل، راجيا له التوفيق والسداد في هذه المهمة الكبيرة.



وتطرق اللقاء إلى مناقشة الخطوات التنفيذية للاتفاق على تفاصيل البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها على مدار عام 2022، في إطار احتفالية الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، حيث سيتم عقد لقاء تشاوري بين فريق يضم ممثلين عن جميع القطاعات الوزارية بالحكومة المغربية، وفريق من منظمة الإيسيسكو يوم 22 نوفمبر الجاري، لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج الاحتفالية.



وتمت مناقشة مقترح وزارة الثقافة المغربية لتنظيم الدورة المقبلة من المعرض الدولي للنشر والكتاب في مدينة الرباط، والذي يُعد أحد أكبر التظاهرات الثقافية في المملكة، ويتضمن العديد من الأنشطة المرتبطة بالكتاب والنشر والثقافة بشكل عام.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء أيضا مستجدات عدد من المشروعات المرتبطة بالثقافة والتراث، والتي تنفذها الإيسيسكو بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، وأكدا حرصهما على مواصلة التعاون المثمر بين الإيسيسكو والوزارة في تدريب وبناء قدرات الشباب، والثقافة والتراث، والتنظيم المشترك لعدد من الأنشطة الثقافية.

حضر اللقاء من الإيسيسكو الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام، والسيد نجيب الغياتي، مستشار الإدارة العامة.