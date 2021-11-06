أحمد صلاح حسني: الراجل مابيعرفش آخر الست إيه|فيديو

قال الفنان أحمد صلاح حسنى ، إن الزوجة تستطيع بجدارة أن تفهم الرجل بخلاف الرجل الذى يصعب عليه هذا الأمر مُعقبًا "الراجل مابيعرفش آخر الست إيه" .



وأضاف أحمد صلاح حسنى خلال تقديم حلقته اليوم السبت ببرنامج راجل و 2 ستات والمذاع عبر فضائية اون اى ، أن التقلب المزاجى الكبير لدى السيدات يصل بها لمعدلات مرتفعة بهذا الشأن والذى يصعب من خلاله تحديد ملامح شخصيتها ودرجة تقلباتها المزاجية.



وأشار أحمد صلاح حسنى ، إلى ان هذه التقلبات تصعب على الرجل تحديد فكرة مزاجها الجيد من عدمه أو استنتاج الأمور التى تفرحها أو ما يزعجها وذلك بخلاف الزوجة التى تبرع فى معرفة الأمور التى تسعد زوجها ، لافتا إلى أن الرجل فى حالة اعتياده على ردود أفعال معينة من زوجته وفى حال مفاجئته بعكس ذلك سيصيبه التشتيت معقبا "الراجل بيتوه فى الحالة دى" .

