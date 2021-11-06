برشلونة يعلن موعد تقديم تشافي مدربًا لـ البارسا

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن موعد تقديم تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني.

وقرر برشلونة تقديم تشافي، يوم الإثنين المقبل، على ملعب كامب نو في تمام الساعة الـ2 ظهرًا.

وكان تشافي هيرنانديز وصل إلي مدينة برشلونة منذ ساعات من أجل تولي القيادة الفنية لبرشلونة الإسباني، خلفًا للهولندي رونالد كومان التي تمت إقالته مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

ويذكر أن برشلونة أعلن في بيان أن تشافي سيتولى منصب المدير الفني بقية الموسم الحالي بالإضافة إلى موسمين آخرين.

وأعرب المدير الفني الجديد لفريق برشلونة لكرة القدم، تشافي هيرنانديز، عن سعادته بالعودة مجددا للعملاق الكتالوني بعد 6 سنوات من الرحيل إلى السد القطري، مؤكدا أن تدريب برشلونة هو التحدي الأكبر في مسيرته.



وقال تشافي - في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية- "سعيد بالعودة إلى بيتي، وبالإدارة وثقتهم في وسفرهم إلى قطر لفسخ العقد".. مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق خاصة أن برشلونة أفضل نادي في العالم، ويجب أن يفوز.



وأضاف: "لا نرضى بالتعادل أو الهزيمة، سيكون علينا العمل باجتهاد وبأهداف واضحة، أشعر بالتفاؤل للعودة إلى المسار الصحيح".