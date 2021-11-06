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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصول محافظ القاهرة ووزيرة الصناعة لافتتاح قرية الفواخير بالفسطاط بعد التطوير |فيديو وصور

صدى البلد

وصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، قرية الفواخير، لافتتاحها بعد الانتهاء من تطويرها، وحضر عدد من الوزراء منهم نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة.

ويعتبر افتتاح قرية الفواخير هو الحدث الأكبر بالعاصمة لإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر منذ عهد قدماء المصريين بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية ورجال السياحة.


وأكد محافظ القاهرة أن أعمال تطوير القرية تأتي في اطار تنفيذ استيراتجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية ، مشيرا إلى أن هناك اهتمام متواصل لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمى خاصة وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم .


وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير شملت إستكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب افران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الافران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الافران ومتابعة اعمال الانارة والنظافة وغيرها، وجارى استكمال تنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالمظهر العام للقرية وتشمل رفع كفاءة المبانى وتركيب لاند سكيب زراعى إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالى بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير.


وطالب محافظ القاهرة بدراسة إقامة منطقة خدمات ومطاعم لتقديم أكلات المطبخ المصرى بالقرية لتوفير احتياجات السائحين من زائرى المنطقة خاصة وأن قرية الفواخير تقع بجوار متحف الحضارة بالفسطاط .

وصول محافظ القاهرة لقرية الفواخير

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صناعة الفخار محافظ القاهرة نيفين جامع وزيرة الصناعه الحرف اليدوية

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