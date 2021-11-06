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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الراحل صباح فخرى يتصدر جوجل.. يكشف عن رأيه فى الغناء فى تسجيل نادر

صباح فخرى
صباح فخرى

تصدر الفنان الراحل صباح فخرى مؤشر البحث جوجل وذلك بعد ان وافته المنية منذ ايام قليلة واقيمت مراسم تشييع جثمانه كونه احد عمالقة الطرب فى الوطن العربى. 

وكشف صباح فخرى عن رأيه فى حال الغناء فى احد الفيديوهات النادرة له عام 1986 وكان ببرنامج تليفزيونى بعنوان “اغانينا” والتى كانت تقدمه الفنانة مادلين طبر. 

وقال صباح فخرى انذاك : ان الغناء حاليا فى حالة من التردى والسبب فى ذلك حالى الركود التى نعيشها والظروف السياسية والاقتصادية التى تلقى بظلالها على الفن بوجه عام. 

وأضاف صباح فخرى : أن الغناء الذى يقدم حاليا هو غناء تجارى ومتطفل وهو بنسبة كبيرة. 

هانى شاكر

وكان نعى الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين الفنان السورى صباح فخرى، وذلك فى بيان أصدره اليوم.

وجاء نص البيان: ينعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة، الشعب السوري والعربي فنان الطرب الأصيل صباح فخري الذي رحل عن عالمنا تاركا كنوزا غنائية أصيلة ويواسي أسرته ومحبيه في العالم العربي، داعيا الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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فقدت الدول العربية اليوم واحداً من أهم الأصوات التي أطربتنا  على مدار سنوات طويلة، فقد كان إحساسه المليء بالشجن وقوة صوته بوابة العبور إلى قلوب الملايين من محبيه أنه صباح فخرى، الذى وافته المنية صباح أمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز 84 عاما.

صباح فخري حمل على عاتقه إعادة إحياء  فن الموشحات والقدود الحلبية إلى الساحة الغنائية مرة أخرى، فعلى مدار سنوات طويلة كان "فخرى" كان يؤكد أن الموشحات هي جزء من تراثنا العربى الأصيل، خاصة أنه كان يرى ان هذا اللون من الغناء يعبر عن قومية العرب.

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