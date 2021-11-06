عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير البريطاني: تعهدنا بتقديم 11 مليار جنيه إسترليني للدول النامية لتطوير منظومة الطاقة

صدى البلد

كشف  السفير  البريطاني بالقاهرة  جاريث بايلي، عن مصير ما تعهد به رئيس وزراء بلاد بوريس جونسون حول التزام حكومته بتقديم التزامات بقيمة 11  مليار جنيه إسترليني لمساعدة الدول النامية لتطوير منظومة الطاقة بها، قائلاً :"الرئيس بوريس جونسون تعهد بتقديم 11 مليار جنيه إسترليني بما يوازي 14-15 مليار دولار بهذا الصدد".

واعترف بايلي  بان الدول المتقدمة لم تف بتعهداتها في تقديم حصصها من حزمة 100 مليار دولار المقدمة للدول النامية سنوياً   قائلاً :"هذا معروف ولايوجد مايدعونا  لاخفاء ذلك الدول الكبرى لم تفي بتعهداتها في تقديم تلك الحزمة سنوياً للدول النامية ولم تنجح في ذلك خلال تلك الفترة".

ولفت  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" إلى  أن بريطانيا  شانها  دولاً  أخرى مثل الدنماراك  واليابان وأخرى قدمت إلتزامات جديدة في " كوب 26 " وستكون هناك   تبرعات إضافية ".

لكنه عاد وشدد على أهمية " المستقبل " في نجاح ذلك قائلاً : " المهم هو  المستقبل .. علينا أن نفي بهذا الوعد وهو يحتاج إلى  100  مليار دولار سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة ".

وتوقع أن يتم   تلك المبالغ في سبيل  تلبية الوعود والتعهدات قائلاً : " هذه   رسالة من الدول الكبرى  للدول الاخرى حول العالم".

بوريس جونسون لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي كلمة أخيرة بريطانيا

ترشيحاتنا

سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر نجحت في تحسين مناخ الاستثمار أمام العالم.. فيديو

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما من بوردو بثلاثية

الدوري الإسباني .. ريال مدريد يخطف الصدارة بهدفين في شباك رايو فاليكانو

أخبار التوك شو | منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

هينسي تضيف لمسات فريدة للنسخة جيب جلاديتور .. فيديو

السفير البريطاني: كل حاجة في مصر تغيرت.. والجمهورية الجديدة هائلة وممتازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

بسبب شقة.. تفاصيل جديدة في قضية الإبن العاق قاتل والديه في الإسكندرية

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وقف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

بعد يومين من هروبه.. القبض على قاتل والديه المسنين في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطط لزيارة إسرائيل.. لماذا وجهت النيابة العسكرية اللبنانية تهم الخيانة والتجسس لـ«ماريا معلوف»؟

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز تندوري بوصفات متعددة

حكاية أسبوع في مترو لندن.. لماذا حصدت صورة خناقة فأرين على الرصيف جائزة أفضل لقطة للحيوانات؟

بحضور وزراء التنمية والسياحة والصناعة ومحافظ القاهرة.. افتتاح قرية صناعة الفخار بالفسطاط

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ