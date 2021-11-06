السفير البريطاني: تعهدنا بتقديم 11 مليار جنيه إسترليني للدول النامية لتطوير منظومة الطاقة

كشف السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، عن مصير ما تعهد به رئيس وزراء بلاد بوريس جونسون حول التزام حكومته بتقديم التزامات بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني لمساعدة الدول النامية لتطوير منظومة الطاقة بها، قائلاً :"الرئيس بوريس جونسون تعهد بتقديم 11 مليار جنيه إسترليني بما يوازي 14-15 مليار دولار بهذا الصدد".

واعترف بايلي بان الدول المتقدمة لم تف بتعهداتها في تقديم حصصها من حزمة 100 مليار دولار المقدمة للدول النامية سنوياً قائلاً :"هذا معروف ولايوجد مايدعونا لاخفاء ذلك الدول الكبرى لم تفي بتعهداتها في تقديم تلك الحزمة سنوياً للدول النامية ولم تنجح في ذلك خلال تلك الفترة".

ولفت خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" إلى أن بريطانيا شانها دولاً أخرى مثل الدنماراك واليابان وأخرى قدمت إلتزامات جديدة في " كوب 26 " وستكون هناك تبرعات إضافية ".

لكنه عاد وشدد على أهمية " المستقبل " في نجاح ذلك قائلاً : " المهم هو المستقبل .. علينا أن نفي بهذا الوعد وهو يحتاج إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة ".

وتوقع أن يتم تلك المبالغ في سبيل تلبية الوعود والتعهدات قائلاً : " هذه رسالة من الدول الكبرى للدول الاخرى حول العالم".