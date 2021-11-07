د. مصطفى حامد: "كلوسيز" يعالج ضعف المناعة الناتج عن الضغط النفسي

كشف الدكتور مصطفى حامد،المستشار الطبي لشركة AMD، عن علاج لتقوية المناعة التى تنتج عن الضغط النفسى والاكتئاب.

وأضاف مصطفى حامد، خلال لقائه ببرنامج "أنا والطبيب" المذاع على قناة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية ماري نعيم، أن كلوسيز يحتوي على الأوميجا 3 ويساهم بشكل فعال في تقوية المناعة والتي بدورها يمكنها مواجهة الفيروسات.

وأشار مصطفى حامد، إلى أن منتج كلوسيز يعتبر مكملا غذائيا مكونا من زيت كبد الحوت وبه فيتامين أ وفيتامين د واوميجا 3.

وتابع أن "فيتامين أ" يعطي قوة للأغشية المخاطية للفم والأنف، مشيرا إلى أن كلوسيز يعمل على تقوية المناعة بشكل كبير.

وأكد مصطفى حامد، أن كلوسيز يدخل في علاج كل الأمراض، ويساعد الأمهات على حل مشاكل الوهن والضعف لأطفالهن وجميع أفراد الأسرة، موضحا أن جميع الأطفال اعتادوا على التجمعات واللعب لذلك الجسم يحتاج إلى فيتامينات لتقوية المناعة وتزويد الطاقة، مشيراً إلى أن كلوسيز يضم جميع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.



كلوسيز يعتمد على الاستمرارية

ونوه المستشار الطبي لشركة amd، بأن كلوسيز يعتمد على الاستمرارية، مشيراً إلى أن مصدر كلوسيز هو نيوزيلندا.