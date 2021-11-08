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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البحث العلمي: مد فترة التقديم لمبادرة تعظيم الاستفادة من قطرة المياه

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن مد فترة التقديم على مبادرة تعظيم الاستفادة من قطرة المياه (More Crop Per Drop)، حتى 14 نوفمبر 2021، وهي التي وافق عليها مجلس الأكاديمية في جلسته الأخيرة رقم 178.

 

ودعت الأكاديمية، جميع الباحثين المصريين، من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية داخل مصر، وأيضاً الباحثيين المصريين بالخارج، بالتنسيق مع مجموعات بحثية وعلماء فى الداخل؛ للاطلاع علي الشروط، وملء استمارة التقدم من خلال الرابط التالي .


وسبق أن أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم بمقترحات بحثية قصيرة المدي ضمن مبادرة تعظيم الإستفادة من قطرة المياه (More Crop Per Drop)، وكان آخر موع للتقدم، هو أمس، 7 نوفمبر 2021.

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وتستهدف المبادرة تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لتعظيم الاستفادة من قطرة المياه فى إنتاج الغذاء، وهو توجه تتبناه المؤسسات الدولية مثل مؤسسة الفاو.

 

وتركز المبادرة فى تحقيق أهدافها على عدة محاور وهي تكنولوجيات الري الذكية وتعظيم كفاءة الري، مجالات الزراعة الذكية واستخدام التكنولوجيات الناشئة (الذكاء الاصطناعي – انترنت الأشياء)، مجالات الاستشعار عن بعد والرصد، دراسات استراتيجية لتحقيق التوازن بين الأمن المائي والنمو السكاني وتطلعات التنمية، دراسات استراتيجية واستشرافية نحو تحقيق الأمن المائي.


وستتعاقد الأكاديمية مع أصحاب المقترحات الفائزة المقدمة في ديسمبر 2021.

 

وتأتي هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2018-2022) والتي تولى أهمية قصوى لتطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي، هذا بالتوازي مع تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي ودعم البحوث الأساسية والبينية ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار من خلال نظام مؤسسي وآليات تمويل وبرامج مبتكره ونظم تقييم فني واقتصادي ومتابعة وتقييم أداء وقياس مردود متطورة ومرنة تركز على المنتج النهائي القابل للتسويق والتطبيق وذلك بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

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