لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تكشف حقيقة منع استيراد التوكتوك.. فيديو

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حقيقة منع استيراد التوكتوك.

وقال "السجيني"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "حتى الآن لم يفدنا أحد بقرار منع استيراد التوكتوك".



وأضاف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "أضرار التوكتوك بوضعه الحالي كبيرة جدا"، متابعا: "يجب وضع خطة انتقالية لتقنين أوضاع التوكتوك في مصر".



وتابع: "يجب حصر وترخيص جميع مركبات التوكتوك في مصر كخطوة أولى لتقنين أوضاعها"، موضحا: "هناك مقترحات بإنشاء مواقف مخصصة لمركبات التوكتوك وخطوط سير ضمن خطة تقنين أوضاعها".