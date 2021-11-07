الموسيقار هشام نزيه: لم أتوقع تكريمي في مهرجان الموسيقية العربية | فيديو

قال الموسيقار هشام نزيه ، أنا لم أتوقع أن يتم تكريمي في مهرجان الموسيقية العربية ، مؤكدا أن هناك الكثير من الشباب يتمنون العمل في الموسيقي التصويرية ويحاولن إيجاد فرصه لهم ، واغلبهم تكون دراستهم خارج مصر .

واضاف هشام نزية خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " أون أي " ، أنه لم يدرس الموسيقي ولكنه درس الهندسة ، مؤكدا انه منذ ولادته وهو يلعب موسيقي ووالدي هو من علمني لعب الموسيقي وأبي اشتري لي ارج بالتقسيط .

واوضح هشام نزية ، إن عائلة والدتي بها فنانين وعمها الفنان حسن الأمام وحسين الأمام ومودي الأمام ، مؤكدا أن مودي هو الصديق المقرب مني وكان له فضل علي في تعلم الموسيقي .